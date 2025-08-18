Cortes de agua en Daule y Samborondón: Juez acoge acción de protección contra Amagua

La medida fue adoptada semanas después de una prolongada suspensión del servicio de agua potable en los dos cantones

A finales de julio pasado, hubo cortes prolongados del servicio de agua potable en La Aurora.

Un juez de la Unidad Multicompetente Penal de Daule, en la provincia de Guayas, acogió en forma parcial la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la empresa Amagua, quien presta los servicios de agua potable y alcantarillado para las parroquias La Puntilla, en Samborondón, y La Aurora, en Daule.

A finales de julio, decenas de familias de esas zonas permanecieron 72 horas sin servicio de agua potable, lo que provocó un malestar generalizado, tal como lo reportó EXPRESO. Los cortes, inesperados y cada vez más frecuentes, se venían repitiendo desde semanas atrás.

Ante estos hechos, el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, Gonzalo Ortega, interpuso una acción de protección en contra de Amagua. Aunque la diligencia se desarrolló el martes 5 de agosto, la notificación escrita de la decisión judicial fue emitida este lunes 18 de agosto.

En el documento, publicado por el funcionario en su cuenta de X, el juez declaró parcialmente "con lugar la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo" en representación de Ortega en contra de Jaime Taboada, gerente general de Amagua.

Cortes de agua en Daule y Samborondón: ¿Qué debe hacer Amagua?

El juez declaró la "vulneración al derecho a tener un servicio de calidad de agua, de todos los habitantes de La Aurora y Samborondón".

Por ello Amagua, en el término de un mes, debe presentar ante el juez un plan de contingencia del servicio de agua potable a los habitantes de La Aurora y Samborondón, "en caso de que existan cortes no programados", el mismo que será reportado cada 30 días en los próximos tres meses consecutivos.

También se indicó que no se vuelvan a repetir los desabastecimientos de agua no programados por parte de Amagua para los habitantes de La Aurora y Samborondón.

