La Aurora vuelve a quedarse sin agua y estalla la ciudadanía: "Ya basta"

La historia se repite y la paciencia se agota. En la parroquia La Aurora, en Daule, miles de familias amanecieron este lunes 28 de julio sin agua potable por un nuevo corte masivo que afecta a decenas de urbanizaciones: Villa Club, Villas del Rey, La Joya, Ciudad Celeste y más.

Amagua, la empresa concesionaria del servicio, lo comunicó en redes sociales, generando una ola de críticas en las que se exigía respuestas ante un nuevo corte. "Existe un daño en el sector de Villa Club que requiere intervención técnica. El trabajo iniciará a las 10:00", señaló la entidad.

Pero lejos de calmar los ánimos, el mensaje encendió la furia.

Residentes denuncian que ni el agua ni el alcalde de Daule aparecen en La Aurora Leer más

“Son una porquería”: el hartazgo ciudadano explota

“Ya hasta da terror cada vez que vemos este tipo de comunicados de esa empresa desastrosa”, escribió en X el usuario @jviscarr, reflejando el malestar genera tras conocer del nuevo corte de agua.

Otros fueron más duros. Kristel López, residente del sector, no ocultó su indignación y apuntó al "pésimo servicio que da la entidad". "Son una porquería, no han pasado ni ocho días de nuestros reclamos y siguen haciendo de las suyas. ¿Avisan con anterioridad? ¿Una hora? ¡Es una burla! Señores @DEFENSORIAEC, ¿qué pasó con el informe que iban a emitir? ¿Hasta cuándo permiten este abuso?", cuestionó.

Y no faltaron las advertencias a futuros compradores. @alex_zurb hizo un llamado a que no compren más viviendas en la zona por el servicio básico que se ofrece. "A los que están pensando en comprar casas por este sector: ¡NO LO HAGAN! No desperdicien su dinero. Las tuberías no están en capacidad de abastecer la saturación de ciudadelas que existen."

#NoCompresCasaEnLaAurora



No invierta dinero en este sector.

No pierdan su dinero.

No compren casa en un lugar que no le da los servicios básicos — Roberto (@alex_zurb) July 28, 2025

El tono subió de nivel con usuarios que lanzaron críticas todavía más fuertes. "Si no son capaces de mantener y reparar sus redes de distribución, sugiero despedir a los ineptos (que sería la mayoría) y contratar simios adiestrados que sin duda harán este trabajo sin inconvenientes. Son un gran referente del subdesarrollo e ineptitud. Felicitaciones Amagua", publicó en sus redes sociales el usuario @Avitmedia.

AVISO IMPORTANTE A NUESTROS USUARIOS pic.twitter.com/fLf9Y5U4zU — Amagua CEM (@AmaguaCEM) July 28, 2025

Corte de agua en La Aurora y Samborondón genera quejas entre los ciudadanos Leer más

Un comunicado que incendió más la molestia



Amagua justificó el corte como “necesario para evitar mayores afectaciones”. Pero la lista de urbanizaciones afectadas es larga y no se dio una hora concreta para el restablecimiento del servicio.

“Tenemos el peor servicio del universo entero. Esto es deplorable. ¿Nadie acaso va a sancionar a Amagua o al mismo alcalde?”, reclamó Lorena Moreno, otra moradora.

Norma Benalcázar apuntó contra la Alcaldía, a quienes los residentes de La Aurora les exigieron ya respuestas hace 7 días, que se generó un corte de duró tres días.

Son una porqueria no han pasado ni 8 días de nuestros reclamos y siguen haciendo de las suyas. Avisan con anterioridad?? 1 hora 3$+0 es una burla. Sres @DEFENSORIAEC que paso con el informe? Hasta cuando peemiten este abuso a la ciudadanía? https://t.co/fMUozk97Vx — Kristel Lopez (@KristelLop65641) July 28, 2025

"El alcalde Wilson Cañizares se burla de sus votantes. No habla, no explica, no dice nada. Los concejales se duermen en el silencio. No les importa nada. A ninguno, a nadie en la Alcaldía le importa lo que pasa con la gente. Se deberían ir todos. Es un maltrato el servicio que nos dan y el silencio institucional, en cambio, es humillante."

#Atención 🚨



La @DEFENSORIAEC ha escuchado las inquietudes de la comunidad de La Aurora y ha presentado un escrito dirigido a los representantes de @AmaguaCEM y a las autoridades de #Daule, exigiendo respuestas sobre la interrupción del servicio de agua potable en nuestro… pic.twitter.com/OX8JUXKE4y — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) July 21, 2025

La Defensoría del Pueblo entró en acción



Defensoría investiga a Amagua tras ola de denuncias por cortes en La Aurora Leer más

Esta interrupción llega cuando la Defensoría del Pueblo ya investiga a Amagua por reclamos anteriores. El delegado provincial, Gonzalo Ortega, calificó días atrás la situación de “inaceptable” y recordó que la empresa “tiene la obligación de garantizar un servicio continuo”.

Pero la comunidad no se conforma. Ángeles Llorenti exigió sanciones: "Llevamos años con un servicio pésimo del que nadie nos da explicación. Nos facturan valores altísimos y no invierten en infraestructura. Nos dan disculpas en X y creen que eso soluciona todo."

"Las autoridades que nos gobiernan en la Alcaldía guardan silencio, lo mismo las entidades que nos dan agua. Piden disculpas en redes, creyendo que eso arreglará todo. Ya basta de humillación", alegó la residente Dalia Soledispa.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!