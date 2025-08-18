Deportivo Cuenca vs. Vinotinto: día y canales para ver EN VIVO |Fecha 25 LigaPro

El Expreso Austral busca volver al triunfo ante un Vinotinto en crisis que suma nueve fechas sin ganar

Deportivo Cuenca recibe a Vinotinto por la fecha 25 de la LigaPro 2025.

La fecha 25 de la LigaPro Ecuabet 2025 se cierra este lunes en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde Deportivo Cuenca recibe a Vinotinto en un duelo marcado por realidades opuestas.

El Expreso Austral parte como favorito y tiene la gran oportunidad de sumar tres puntos que lo acerquen al ansiado hexagonal final.

Con 36 unidades, el equipo de Norberto Araujo se ubica a solo dos puntos del Orense, que marca la sexta casilla y el límite de la zona de privilegio.

No obstante, el Cuenca arrastra una racha de seis partidos sin ganar. Su última victoria fue en la fecha 17, cuando se impuso 3-1 al Aucas.

Deportivo Cuenca podría volver al hexagonal final si le gana de local al Vinotinto. cortesía

Vinotinto, en crisis y al borde del abismo

En la otra vereda, Vinotinto atraviesa un presente crítico. El conjunto de Juan Gabrowski pasó de ser la revelación en las primeras jornadas a acumular nueve fechas sin conocer el triunfo.

Su última victoria se remonta a la jornada 15, con un ajustado 1-0 ante Libertad. Desde entonces, el equipo se desplomó en la tabla.

Con 24 puntos en 24 partidos, Vinotinto ocupa la penúltima posición y de no reaccionar podría quedar condenado a disputar el cuadrangular del descenso. Una victoria en Cuenca le permitiría respirar y salir provisionalmente de esa incómoda zona.

Detalles para ver en vivo Deportivo Cuenca vs. Vinotinto

Día: lunes 18 de agosto

Hora: 19:00 de Ecuador

Dónde: Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca

Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Tabla de posiciones LigaPro 2025

