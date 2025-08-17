Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Neymar Jr.
Neymar Jr. no aguantó y terminó sentado en la cancha llorando tras el 6-0 ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.Cortesía

Neymar llora tras su peor goleada (0-6): "Todo esto es una vergüenza"

El astro brasileño vivió con Santos el resultado negativo más abultado en toda su carrera. El DT fue despedido

El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, describió como "una mierda y una vergüenza" la goleada por 0-6 que el Santos sufrió este domingo 17 de agosto ante el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

RELACIONADAS

Se trata de la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

Independiente del Valle

Independiente del Valle no afloja el liderato y prepara batalla en tres torneos

Leer más

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

EL DT fue despedido

Muchos de los 53.000 asistentes al estadio Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

Pocos minutos después de la goleada, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.

El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de la Liga en casa.

La derrota dejó al Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Saca el diablo: El festival renace en Guayaquil

  2. Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro tras juego de Barcelona SC

  3. Neymar llora tras su peor goleada (0-6): "Todo esto es una vergüenza"

  4. El clamor israelí de no prolongar la guerra

  5. Independiente del Valle no afloja el liderato y prepara batalla en tres torneos

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Barcelona SC vs Macará HOY: Canales dónde ver EN VIVO el partido de LigaPro

  3. Río Guayas: Estas son las nueve rutas planeadas en la Hidrovía

  4. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

  5. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

Te recomendamos