Violencia golpea Manabí: siete víctimas mortales en posible ajuste de cuentas

Al menos siete personas fueron asesinadas este lunes 23 de diciembre en Manabí, una de las provincias más golpeadas por la violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador. De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes policiales, los hechos podrían estar relacionados con un posible ajuste de cuentas, aunque las circunstancias aún se encuentran bajo investigación.

Las indagaciones apuntan a establecer si los crímenes guardan relación con disputas entre bandas delictivas que operan en la zona, un escenario recurrente en esta provincia costera, donde la presencia de estructuras criminales ha incrementado de forma sostenida en los últimos años.

La jornada violenta se produce en un contexto marcado por el repunte de los homicidios a nivel nacional. Entre enero y junio de este año, Ecuador registró 4.619 asesinatos, el semestre más violento desde que existen registros oficiales, según cifras del Ministerio del Interior. Esta cifra representa un incremento del 47 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 muertes violentas.

Hipótesis del caso

El jefe policial del Distrito Sucre, Jimmy Hernández, informó que cuando las unidades llegaron al lugar del ataque, la escena ya había sido alterada. De acuerdo con el reporte preliminar, en un inicio se hallaron dos cuerpos en el sitio, mientras que un tercer cadáver fue localizado a aproximadamente cinco kilómetros, en el ingreso a la zona de la cantera.

Este último correspondía a Roque Fernando Vélez Solórzano, quien, según las primeras indagaciones, habría sido interceptado por los atacantes mientras se desplazaba por el sector. Hernández señaló que se trata de una zona de difícil acceso y que existen indicios de que los agresores se movilizaban en una camioneta 4x4, desde la cual interceptaron a la víctima en el cerro y le dispararon.

El jefe policial agregó que, conforme a versiones recabadas de familiares y habitantes del sector, cuatro cuerpos habrían sido retirados del lugar antes de la llegada de la Policía, por lo que al momento de la intervención solo permanecían tres víctimas en la escena.

Durante las diligencias, personal de Criminalística levantó cerca de 20 indicios balísticos calibre 9 milímetros y alrededor de 25 de calibre 2.23, lo que confirmaría el uso de armamento de alto poder en el ataque.

El año también comenzó con índices alarmantes, al alcanzar un promedio cercano a un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido principalmente a la disputa por territorios, rutas y poder entre organizaciones criminales.

La escalada de violencia llevó al presidente Daniel Noboa a declarar, en enero de 2024, el “conflicto armado interno”, una medida con la que el Gobierno busca enfrentar a las estructuras delictivas organizadas, a las que ha catalogado como grupos terroristas.

