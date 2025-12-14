Manabí exporta por primera vez 1.080 cajas de plátano con sello AFC a Chile

Los productores manabitas de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) buscan llegar también a Estados Unidos y Europa

42 productores de plátano de la Corporación de Productores, Industrializadores y Comercializadoras Agrícolas Sumita Palmita (Corpicsupal), del cantón El Carmen, provincia de Manabí, exportaron las primeras 1.080 cajas de este producto con sello AFC hacia el mercado chileno. Esta transacción significa ingresos aproximados por $16.200, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).

La entidad precisó que la Agricultura Familiar Campesina (AFC) aporta cerca del 60 % de los productos de la canasta básica familiar en Ecuador, pero ahora también empieza a colocarse en mercados internacionales.

La primera exportación de plátano con Sello AFC se concretó a través de una empresa exportadora, una vez que los productores se capacitaron en los 14 módulos que incluyen, entre otros, mejoras en los procesos de producción. Además, obtuvieron el distintivo que demuestra el origen social de los productos.

Plátano con sello AFC busca otros destinos

Santiago Páez, subsecretario de Agricultura Familiar Campesina del MAGP, explicó que en diciembre de 2024 se inició el proceso de socialización del programa AFC con los productores de plátano, quienes se capacitaron, registraron, solicitaron y obtuvieron el Sello AFC.

Austral: motores para Esmeraldas III operaron antes en Madagascar y Burkina Faso Leer más

El funcionario agregó que también se trabaja con Agrocalidad en los procesos de registro y certificaciones de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que ha permitido fortalecer el acompañamiento técnico a los productores, agilizar los procedimientos administrativos y asegurar que las actividades cumplan con los estándares requeridos para garantizar inocuidad y calidad de la producción de plátano.

“Es un orgullo saber que ya se exporta el primer contenedor de plátano con Sello AFC”, resaltó Darwin Cedeño, presidente de Corpicsupal. Y comentó que “éxito” es de los agricultores, quienes se capacitaron en procesos de producción orgánica, uso de microorganismos, y aprovecharon las ayudas que les ha dado el MAGP, como las 52 bombas nebulizadoras para fumigar las plantaciones, una Solución de Mecanización Agroproductivas (un tractor y una rastra), entre otros beneficios.

✈️ El esfuerzo de nuestros productores hoy cruza fronteras. 🇪🇨🌍



42 productores de la Asociación CORPICSUPAL, en el cantón #ElCarmen, alcanzaron un hito histórico:

👉 Abastecer por primera vez un contenedor para exportación de plátano a Chile, llevando con orgullo el sello de la… pic.twitter.com/x7BjFJdwq7 — Agricultura, Ganadería y Pesca Ecuador 🇪🇨 (@AgriculturaEc) December 12, 2025

Desde el sector productor, Darwin Guerrero señaló que ya mantienen conversaciones con otras empresas para abastecer plátano con Sello AFC con miras a exportar a Estados Unidos y Europa. También indicó que dialogan con firmas que elaboran snacks de plátano, igualmente orientados a exportación.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!