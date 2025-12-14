Esmeraldas III: Administrador de contrato renuncia y acusa a Austral de hostigamiento

El administrador del polémico contrato para la construcción de la central térmica Esmeraldas III presentó su renuncia al cargo. El técnico justificó su decisión debido a que por el estrés crónico derivado de este trabajo y el hostigamiento por parte de la contratista, Austral Technical Management (AMT) presenta un delicado estado de salud.

Según el documento, al que accedió Diario EXPRESO, José Estupiñán, exadministrador del contrato de Esmeraldas III, comunicó a Jorge Jácome, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), mediante un memorando suscrito el 8 de diciembre de 2025 su decisión de renunciar tras 15 meses de gestión, entre el 24 de septiembre de 2024 hasta el 8 de diciembre de 2025.

Además, recordó que el plazo de ejecución para esta central térmica se fijó en 140 días, contados a partir de la notificación de inicio realizada el 9 de septiembre de 2024. Así, estaba previsto que la obra concluya el 27 de enero de 2025.

Sin embargo, la central que debía aportar 91 megavatios (MW) al sistema eléctrico aún no ha sido puesta en marcha, pese a que la Celec ya ordenó cancelar a Austral $71,4 millones, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, que significa el 80 % del total contratado ($89,9 millones).

Aparte, este contrato firmado entre Electroguayas (delegada por Celec) y ATM se encuentra inmerso en un proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). Dentro de esta figura la Celec presentó un reclamo de $131 millones a ATM para cubrir las afectaciones causadas por este fallido proyecto, firmado en agosto de 2024 en medio de la crisis eléctrica que afectó al país.

Austral: motores para Esmeraldas III operaron antes en Madagascar y Burkina Faso Leer más

A esto se suman las acciones legales que presentó la entidad estatal en contra de Austral por el presunto delito de delincuencia organizada.

Los efectos de la administración del contrato Esmeraldas III

Ante el estrés “crónico severo” derivado de la administración de este contrato, el funcionario refirió que sufre afecciones cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmunológico, dolores crónicos, alteraciones del sueño, afectaciones psicológicas y cognitivas, trastornos de salud mental. “Estas condiciones han deteriorado significativamente mi calidad de vida en los ámbitos físico, emocional, social y psicológico”, precisa.

Y enfatiza que el deterioro de su salud está directamente relacionado con los casi 15 meses de gestión de este contrato. “Me he visto prolongadamente expuesto a diversas situaciones altamente estresantes, incluyendo presiones, hostigamientos por parte de la contratista ATM episodios que he percibido como amenazas”.

Esta situación, según el técnico, le ha generado un “profundo estado de temor por mi vida y afectación psicológica” tanto que en su renuncia expresó que cualquier situación que pudiera comprometer su seguridad personal, integridad física o la de su familia, “deberá ser debidamente investigada por las autoridades competentes, en función de las recurrentes amenazas de las cuales he sido objeto por parte de la contratista ATM”.

Previo a la salida de Estupiñán, el 5 de diciembre de 2025 Austral informó que se ha visto impedida de continuar con las pruebas de generación y conexión de Esmeraldas III al Sistema Nacional Interconectado debido a que, desde julio, el entonces administrador del contrato, José María Estupiñán, y del equipo de fiscalizadores liderado por José Luis Sampietro, abandonaron el proyecto.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!