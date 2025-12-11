Central Austral fallida: ¿Quién paga los $ 89 millones por generadores que no sirven?

La construcción y puesta en marcha de la central térmica Esmeraldas III, a cargo de Austral Technical Management (AMT), cuenta hasta mayo de 2025 con una inversión de $71,4 millones, que representa el 80 % del total contratado ($89,9 millones). La obra, sin embargo, está inconclusa.

Desde el contrato firmado en agosto de 2024 entre Electroguayas -que es parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec)- y ATM, la Celec ordenó que se realicen seis órdenes de pago a favor de la firma uruguaya, según datos del Sistema de Giros Internacionales (SGI) del Banco Central del Ecuador, proporcionados al asambleísta Lenín Barreto (RC).

Los pagos fueron realizados con el propósito que Esmeraldas III aporte con 91 megavatios al Sistema Nacional Interconectado (SNI). La obra debía concluir, inicialmente, en enero de 2025 y luego se extendió una prórroga hasta abril pasado, pero su puesta en marcha no se ha concretado.

Para Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador, los costos ya destinados por esta obra son una “pérdida total” para Electroguayas (que es parte de la Celec) porque los motores importados son considerados “chatarra” y no cumplían con las condiciones técnicas requeridas. Y, aparte, el Estado no cuenta con garantías por buen uso del anticipo ni de fiel cumplimiento.

Central de Austral: Esmeraldas III fue observada por la Contraloría

Además, este proyecto al igual que los que estaban a cargo de Progen (Quevedo y Salitral) fueron observados por la Contraloría General del Estado, en julio de 2025.

En el caso de Esmeraldas III se identificó, por ejemplo, que Austral importó equipos incompatibles con la frecuencia que requiere el sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz).

La entidad evidenció también que hubo fallas en el proceso de contratación. Incluso se advirtió que parte de los motores no eran nuevos. Por estas y otras razones, la Contraloría encontró, entre otros, indicios de responsabilidad penal, que fueron remitidos a la Fiscalía.

Celec denunció a Austral por presunta delincuencia organizada

A esto se suma, la denuncia penal por presunta delincuencia organizada presentada por la Celec en contra de ATM, a fin de “sancionar a los responsables y asegurar el buen uso de los recursos públicos, conforme lo establece el contrato”, expresó la entidad.

Salinas agregó que estos procesos legales pueden tomar años. Además, refirió que se debe considerar que ATM, por ejemplo, es una firma que creada pocos meses antes de firmar el contrato en Ecuador. En este sentido, dudó que tenga la solvencia económica para atender los reclamos que inicie el Estado ecuatoriano. “Se puede hacer los esfuerzos para recuperar algo del capital invertido, pero la probabilidad de éxito es muy poca”.

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte y exministro de Energía, señaló el 10 de diciembre de 2025 en Teleamazonas que “hoy la Fiscalía está actuando en el caso de Progen. Yo he colaborado, he dado versión. Y en ATM espero que suceda lo mismo, que finalmente yo no estuve en ninguna de las dos contrataciones”.

Con respecto, a la denuncia en contra de ATM, Luque reiteró que no participó en esas contrataciones y que corresponde a la justicia determinar responsabilidades: “Está bien que se lo denuncie. Si es evidente el tema, está bien que se lo denuncie”.

Por su parte, Austral informó que desde julio pasado se ha visto impedida de continuar con las pruebas de los equipos de generación eléctrica porque el administrador del contrato y los fiscalizadores abandonaron el proyecto.

Jorge Jácome, gerente general de la Celec, aseveró el 10 de diciembre de 2025 en una entrevista en radio Centro que se han dado las facilidades para que esta firma continúe con la instalación de estos motores. Además, señaló que están a la espera que en el proceso de arbitraje de fondo se reconozca las afectaciones causadas por Austral al Estado, estimadas en $131 millones.

