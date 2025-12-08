Ecuador: Precio del diésel prémium se ajustará este 12 diciembre de 2025

El galón del diésel prémium costará $2,80 hasta el 11 de diciembre de 2025. Actualmente, el producto no tiene subsidio

Luego de tres meses de mantener un precio fijo de $2,80 por galón, el costo del diésel prémium -que se usa en el sector automotor- será actualizado este viernes 12 de diciembre de 2025. En este cálculo se aplicará el sistema de bandas, que permitirá un alza del 5 % o una baja de 10 %, según el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) en el mercado internacional.

El Gobierno anticipó semanas atrás que el precio de este producto bajará a partir de diciembre de 2025. El presidente Daniel Noboa refirió que pasará de $2,80 a $2,78. Mientras tanto, el Viceministerio de Hidrocarburos estimó que se ubicará en $2,79 el galón.

Después, según la estimaciones de Argus expuestas el 24 de septiembre de 2025 por el Viceministerio de Hidrocarburos el precio por galón del diésel prémium será:

12 de enero de 2026: $ 2,74.

12 de febrero de 2026: $ 2,72.

La caída (entre uno y dos centavos) a partir del 12 de diciembre en relación al valor actual se determinó considerando que el precio del crudo WTI, que sirve de referencia para establecer el costo del diésel y gasolinas, se reduciría a partir de fines de 2025 e inicios de 2026.

El precio del WTI tuvo una variación leve en noviembre de 2025

Sin embargo, el WTI, que es uno de los factores para calcular el precio de los derivados, no mostró una variación significativa entre octubre y noviembre de 2025. En ese periodo pasó de $60,89 a $60,15 el barril. Es decir, se redujo en 1,2 %.

Ante este escenario, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), indicó que al tratarse de una diferencia mínima en el costo del WTI se prevé que el precio del diésel prémium no cambie para el periodo del 12 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026. Y si lo hace, el ajuste sería mínimo.

El precio del diésel prémum aumentó desde el 13 de septiembre de 2025

El precio del diésel prémium aumentó desde el 13 de septiembre de 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 126. Pasó de $ 1,80 a $ 2,80 el galón. La medida tomada por el presidente Daniel Noboa influyó para que el subsidio que recibía este producto disminuyera.

Entre el 13 de septiembre de 2025 -que entró en vigor el precio de $2,80 por galón- y el 11 de noviembre de 2025, la subvención para este producto pasó de $1,03 por galón a cero, según el último esquema de subsidios que maneja la empresa pública Petroecuador.

Al contar con precios que se acercan a los que se manejan en el mercado internacional, el Gobierno informó que se podrá redistribuir los recursos que antes se asignaba para para mantener el subsidio en este producto y que eran mal utilizados en minería ilegal o contrabando.

Además, para evitar impactos en el costo de los alimentos y del transporte, el Gobierno decidió entregar compensaciones directas a los transportistas.

Según el exministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, más de 53 mil transportistas ya reciben bonos mensuales de entre $160 y 1.800, según la modalidad de servicio.

Pese a este medida, el alza en el precio provocó un paro nacional entre el 22 de septiembre y 22 de octubre de 2025. Las protestas se concentraron en Imbabura, Carchi y la parte norte de Pichincha.

