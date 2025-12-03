El Rosado coloca parte de sus locales en un fondo para obtener financiamiento

El fondo de inversión colectivo levantó hasta $15,26 millones en la Bolsa de Guayaquil. La operación obtuvo calificación AAA

Corporación El Rosado pondrá parte de sus inmuebles en un fondo para obtener liquidez (foto referencial).

La Corporación El Rosado, dueña de cadenas comerciales como Mi Comisariato, Tuti, Riocentro y Ferrisariato, decidió colocar parte de sus activos en un fideicomiso para obtener financiamiento. Para esta operación la compañía estructuró un fondo de inversión colectivo respaldado por activos inmobiliarios donde operan sus marcas. Con esta figura, la empresa convierte algunos de sus locales en un instrumento de inversión disponible para el público.

Según el Prospecto de Oferta Pública de Fondo Colectivo, el fideicomiso—denominado Fondo de Inversión Colectivo Rosado Guayaquil 1— es un instrumento de renta variable, que tiene un monto máximo autorizado de $ 15,26 millones, dividido en cuotas de $ 1 cada una.

La operación, que se cerró en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), recibió la calificación AAA por parte de Pacific Credit Rating, la nota más alta dentro de este tipo de valores.

El fondo es administrado por Fiducia S.A., compañía autorizada por la Superintendencia de Compañías para manejar fondos y fideicomisos, y fue colocado en el mercado por la casa de valores Probrokers, informó a Diario EXPRESO Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

¿Qué activos contiene el fondo?

El fondo está respaldado por un inmueble de 29.917 metros cuadrados (m²), ubicado en Guayas, que forma parte de las operaciones comerciales del grupo. El fondo adquirirá este bien y lo arrendará a Tiendas Tuti, compañía del mismo grupo corporativo, detalla el Prospecto.

Ese arriendo es la fuente de ingresos que luego se distribuye a los inversionistas que compren las cuotas del fondo.

¿Para qué se usará el financiamiento?

Con esta estructura, Corporación El Rosado transfiere parte de sus inmuebles (locales) a un fideicomiso y luego el fondo lo arrienda a El Rosado. Mientras tanto, los inversionistas que compran participaciones reciben parte de esa renta.

Este mecanismo permitirá a la empresa generar liquidez inmediata para financiar aperturas, remodelaciones o comprar nuevos inmuebles sin necesidad de endeudarse, mencionó el presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Mientras tanto, para los inversionistas representa un instrumento respaldado por un activo inmobiliario y con flujo por arriendo.

El fondo tendrá una duración de 15 años a partir del cumplimiento del “punto de equilibrio”, que consiste en dos condiciones:

Colocar el 100 % de las cuotas emitidas.

Contar con la carta de intención, contrato de arrendamiento y opción de compra del inmueble.

Ortiz habló de la oportunidad de invertir en este tipo de títulos valores, de renta variable. Hoy, aunque el mercado de valores local supera los $ 15.000 millones, apenas el 1 % corresponde a renta variable.

La figura utilizada por El Rosado, señaló, debería servir de ejemplo para que otras empresas privadas transformen sus activos fijos en liquidez, a través de mecanismos bursátiles.

La Bolsa de Valores de Guayaquil prevé invitar a Corporación El Rosado al toque de campana, en la segunda semana de diciembre para recibir oficialmente al fondo.

