Precio de gasolinas en Ecuador en diciembre 2025: ¿sube o baja la extra y ecopaís?

Este precio del galón de las gasolinas extra y ecopaís se actualiza cada mes. El costo del crudo WTI influye en este cálculo

Actualmente, el precio del galón de la extra y ecopaís es de $2,84. Además, este último monto no incluye subsidios.

El precio de la gasolina extra y ecopaís se actualizará desde el 12 de diciembre de 2025 y regirá hasta el próximo 11 de enero de 2026. Para establecer el valor del galón de estos combustibles se aplicará la fórmula, que fue modificada en agosto y noviembre pasado por el Ejecutivo.

Así, en el cálculo de noviembre, aparte del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para establecer el costo precio para la extra y ecopaís, se considerarán los siguientes parámetros:

Un sistema de bandas que permite subir o bajar el precio hasta un 5 % mensual, según el mercado. Antes se permitían variaciones mensuales de hasta un 5 % al alza y del 10 % a la baja, lo que implicaba que el valor, en el caso de descender, tuviera una mayor reducción.

Además, se incluirá el costo real de importar el combustible y una rentabilidad mínima de 10,78 % para las empresas importadoras, garantizando competencia y abastecimiento.

A estos se sumarán los últimos ajustes que cambiaron la forma de establecer los precios del transporte interno de derivados, e incrementaron el margen de ganancia que reciben las comercializadoras, por la venta de estos productos. Pasó de 16 centavos a 19 centavos por cada galón de estos productos.

Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025 Leer más

El precio de las gasolinas extra y ecopaís bajará o subirá desde este 12 de diciembre

Tras modificar la fórmula de fijación de precios de estos derivados, el costo de la extra y ecopaís se experimentó una tendencia al alza desde agosto de 2025 hasta el 12 de noviembre de 2025, pese a que el crudo WTI -que es la materia prima de donde se obtiene gasolinas y otros- registra valores bajos.

Luego, desde el 12 de noviembre el precio de estos combustibles se redujo.

Los precios de las gasolinas extra y ecopaís durante 2025 han sido los siguientes:

Del 12 de enero al 11 de febrero: $2,71

Del 12 de febrero al 11 de marzo: $2,76

Del 12 de marzo al 11 de abril: $2,67

Del 12 de abril al 11 de mayo: $2,49

Del 12 de mayo al 11 de junio: $2,46

Del 12 de junio al 11 de julio: $2,52

Del 12 de julio al 11 de agosto: $2,62

Del 12 de agosto al 11 de septiembre: $2,75

Del 12 de septiembre al 11 de octubre: $2,87

Del 12 de octubre al 11 de noviembre: $2,91

Del 12 de noviembre al 11 de diciembre: $2,84

¿El precio de la extra y ecopaís bajará o subirá en diciembre de 2025?

Proforma 2026: así quedan los ingresos y gastos tras la aprobación de la Asamblea Leer más

A partir de este 12 de diciembre de 2025 se prevé que el precio de estos combustibles, que son los que tienen más demanda, no tenga mayor variación.

La razón es que el precio del WTI no mostró una variación significativa entre octubre y noviembre de 2025. En ese periodo pasó de $60,89 a $60,15. Es decir, cayó en 1,2 %.

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), explicó que debido a que se trata de una diferencia mínima en el precio del WTI se estima que el precio de la extra y ecopaís no cambiará a partir del 12 de diciembre de 2025. Y si lo hace, se espera que el ajuste sea menor.

RELACIONADAS Conde asume Petroecuador tras cuatro meses como viceministra de Hidrocarburos

Actualmente, el precio del galón de la extra y ecopaís es de $2,84. Además, este último monto no incluye subsidios por parte del Estado, según el esquema que maneja Petroecuador. Esto significa que el usuario paga el costo real del producto.

Los valores que se aplicarán para el periodo del 12 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026 se conocerán este 11 de diciembre de 2025.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO