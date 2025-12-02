IVA en Ecuador: ¿Daniel Noboa cambiará la tarifa para 2026?

El IVA al 15 % en Ecuador aplica hasta diciembre de 2025. La Proforma 2026 prevé un alza en la recaudación de este impuesto

La tarifa actual del IVA aplica solo hasta finales de 2025, según el Decreto Ejecutivo 470 emitido por el presidente Daniel Noboa hace casi un año.

La proyección “optimista” del Gobierno sobre la recaudación tributaria de 2026 requiere esfuerzos. Tres especialistas consultados este 1 de diciembre de 2025 por Diario EXPRESO coincidieron en que para cumplir esta meta el Ejecutivo deberá disponer que se mantenga en 15 % el impuesto al valor agregado (IVA) por tercer año consecutivo en Ecuador.

En 2026 se espera que la recaudación de impuestos aumente en un 6 % frente a lo establecido para el presente año, según la Proforma recientemente aprobada en la Asamblea Nacional.

En este insumo, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se estima que los ingresos tributarios de Ecuador pasarán de $16.538 millones -previstos para el año en curso- a $17.557,89 millones para 2026. En este monto se incluyen el IVA, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas y más.

El alza en la recaudación de estos impuestos ocurre pese a que en 2026 ya no se cobrará la Contribución Temporal de Seguridad (CTS), que aportó alrededor de $330 millones hasta septiembre de 2025. Tampoco habrá ingresos por remisiones tributarias y otros.

Finanzas, sin embargo, establece que se incrementará la efectividad en los procesos de control, cobro, legales y administrativos de la recaudación, se fortalecerá las capacidades institucionales y otros. Pero estas acciones no son suficientes.

IVA en Ecuador: ¿El presidente Daniel Noboa debe mantener el IVA al 15 % en 2026?

Para lograr el objetivo de contar con más ingresos tributarios es clave mantener en el 15 % el IVA durante 2026, refirió Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal (OPF). “La tarifa del 15 % debe continuar, es imposible bajarla porque el déficit fiscal ($5.413,80 millones) es elevado y si el IVA se reduce podría aumentar aún más esta brecha”.

La tarifa actual del IVA aplica solo hasta finales de 2025, según el Decreto Ejecutivo 470 emitido por el presidente Daniel Noboa hace casi un año, el 4 de diciembre de 2024. En este documento oficial se refiere que la medida de mantener la modificación de la tarifa general de este impuesto del 13% al 15%, para 2025, fue tomada tras considerar la recomendación del dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta decisión se ampara en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica que establece, entre otros, que el Presidente de la República podrá modificar la tarifa general del IVA, previo dictamen favorable del ente de finanzas públicas. “En ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13 % ni mayor al 15 %, salvo excepciones previstas en esta ley”.

La tarifa del 15 % debe continuar, es imposible bajarla porque el déficit fiscal ($ -5.413,80 millones) es elevado" Jaime Carrera Director del Observatorio de la Política Fiscal

Diario EXPRESO consultó al Ministerio de Economía y Finanzas si durante 2026 se mantendrá en el 15 % el IVA y está a la espera de su respuesta.

Recaudación del IVA subirá a $ 8.999,79 millones durante 2026

En el escenario actual, Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, mencionó que no existen las condiciones para bajar el IVA al 13 % en 2026, pese a que esta acción podría incentivar a que suba el consumo.

El catedrático agregó que la situación fiscal del país -expuesta en la Proforma- obliga a que se busquen los mecanismos para contar con mayores ingresos para financiar los gastos totales ($35.534,40 millones) y evitar que el déficit se profundice.

En el caso del IVA, la Proforma 2026 destaca que este impuesto tiene una participación del 19,60 % frente al total de la meta estimada de ingresos tributarios y otros. Además, proyecta un aumento del 12 % en su recaudación frente a lo previsto para este año (ver gráfico).

Solo por el IVA, Finanzas espera recaudar $ 8.999,79 millones durante 2026, según este insumo, que está en manos del Ejecutivo. Esta cifra supera incluso en $ 308,7 millones a la proyección realizada en octubre pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

IVA del 15 % es necesario para financiar los gastos permanentes

La probabilidad que durante el siguiente año se mantenga el IVA en 15 % es alta, por no decirlo que es 100 % seguro” Freddy García Chief economist de Andersen Ecuador

En este sentido, Freddy García, chief economist de Andersen Ecuador, reconoció que “la probabilidad que durante el siguiente año se mantenga el IVA en 15 % es alta, por no decirlo que es 100 % seguro”.

El especialista mencionó que estos recursos son clave para financiar los gastos permanentes, es decir: pago de salarios, bienes y servicios y otros, que durante el próximo año experimentarán un alza del 4,8 %.

Por esta razón, García incluso no descarta que durante 2026 se anuncien nuevos impuestos para así poder financiar el Presupuesto del Estado. “El IVA al 15 % va porque va. Es imposible que baje”.

Otra salida para optimizar la recaudación de impuestos durante el año que está próximo es reducir el gasto tributario, es decir exoneraciones y exenciones, en función de la política que pretenda aplicar el Gobierno, precisó el OPF.

