Entre bodas y divorcios, Pichincha encabeza cifras del Registro Civil

Por cada dos matrimonios hubo un divorcio en 2025, con Pichincha liderando estos registros

Las agencias del Registro Civil en Pichincha concentraron miles de matrimonios y divorcios durante 2025.

El 2025 dejó cifras que reflejan emociones profundas, cambios de vida y nuevos comienzos. Entre promesas que se sellan frente a un juez y decisiones que implican cerrar ciclos, el Registro Civil del Ecuador acompañó a miles de ciudadanos en algunos de los momentos más trascendentales de sus historias personales.

De enero a diciembre de 2025, en el país se celebraron 50.556 matrimonios, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 48.907 uniones. El aumento confirma que, pese a los cambios sociales, el matrimonio continúa siendo una decisión vigente para miles de parejas. De ese total, 334 fueron matrimonios igualitarios, reflejo de una sociedad cada vez más diversa e inclusiva.

Pichincha, protagonista en los registros civiles

Las estadísticas oficiales revelan que Guayas encabezó el número de matrimonios con 10.898 enlaces, seguido muy de cerca por Pichincha, que registró 10.592 uniones, consolidándose como una de las provincias con mayor movimiento en trámites civiles del país. En tercer lugar se ubicó Manabí, con 4.273 matrimonios.

Más allá del segundo puesto en enlaces matrimoniales, Pichincha lideró a escala nacional en el número de divorcios inscritos, con 5.849 registros, lo que la convierte en la provincia donde más cambios legales en el estado civil se procesaron durante el año. Le siguieron Guayas, con 4.359 divorcios, y Azuay, con 2.139.

En total, durante 2025 se inscribieron 23.440 divorcios en Ecuador, una cifra que evidencia que, por cada dos matrimonios, se registró un divorcio, un dato que habla de transformaciones en las dinámicas familiares y en la forma de asumir las relaciones de pareja.

Historias que humanizan las cifras

Detrás de cada número hay historias reales. Ashley y Douglas, por ejemplo, decidieron sellar su matrimonio acompañados de Oddie, su perrito, a quien consideran parte fundamental de su familia. El gesto fue posible gracias a la apertura del Registro Civil, que reconoce nuevas formas de entender el hogar y el amor.

“Oddie es un ser muy especial en nuestras vidas, es como nuestro hijo. Agradecemos de corazón al Registro Civil por permitirnos vivir esta experiencia tan significativa en familia”, relató Ashley, emocionada.

Acompañar los comienzos y los cierres

Así como se celebran nuevos proyectos de vida, también existen decisiones difíciles que se asumen con madurez. Los divorcios inscritos en 2025 reflejan procesos personales complejos, pero necesarios, que requieren acompañamiento institucional.

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó el enfoque humano de la entidad frente a estas realidades:

“Cada matrimonio y cada divorcio que se registra en nuestras agencias representa una historia real, con emociones profundas detrás. Nuestro deber como institución es acompañar estos momentos con respeto, profesionalismo y cercanía, garantizando derechos y brindando confianza a la ciudadanía”.

