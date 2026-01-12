¿Cuántos vehículos cumplieron la revisión y matriculación en Quito en 2025?

En 2025, el Municipio de Quito implementó la simplificación del trámite de revisión y matriculación vehicular

La revisión y matriculación es un trámite anual oblogatorio para los propietarios de vehículos.

El parque automotor del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) cerró el 2025 con más de medio millón de vehículos matriculados.

Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), durante el 2025 se matricularon 517.013 automotores, mientras que a través del proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV) se efectuaron 579.430 revisiones.

La AMT señaló que estos procesos contribuyen a garantizar que los automotores cumplan con las condiciones técnicas y ambientales exigidas, lo que impacta directamente en la seguridad vial y la reducción de emisiones contaminantes en la capital.

Simplificación del proceso

Desde 2025, el Municipio de Quito implementó la simplificación del trámite de RTV y matriculación, integrando ambos procesos en un solo paso que toma aproximadamente 20 minutos.

Esta medida busca reducir tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de los propietarios de vehículos.

Para acceder al servicio, los ciudadanos deben cancelar previamente varios rubros, entre ellos el valor de la matrícula correspondiente al Servicio de Rentas Internas (SRI), posibles infracciones de tránsito registradas por la AMT o la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el costo de la RTV, el valor del adhesivo, el impuesto al rodaje y la tasa de la Prefectura.

Una vez que el vehículo aprueba la Revisión Técnica Vehicular, el personal autorizado coloca el adhesivo correspondiente y, en el mismo centro de revisión, el propietario recibe el Permiso Anual de Circulación (PAC), tanto en formato impreso como en versión digital, que es enviada al correo electrónico registrado.

Se mantiene la calendarización

El calendario de matriculación inicia en febrero para los vehículos cuya placa termina en el dígito 1 y avanza de forma progresiva hasta noviembre, mes asignado para las placas terminadas en cero.

En diciembre, el trámite se habilita para todos los dígitos, aunque con recargo, recordó la AMT, que exhortó a la ciudadanía a cumplir con el cronograma establecido para evitar sanciones y contratiempos.

