Pabel Muñoz convoca a sesión extraordinaria del Concejo por inseguridad en Quito

Quito arrancó el 2026 marcada por una serie de hechos violentos que han generado preocupación entre los vecinos. En lo que va del año, al menos seis muertes violentas se han registrado, una de ellas ocurrió en pleno hipercentro y a plena luz del día.

El caso que más impactó se produjo la tarde del 7 de enero de 2026, en la intersección de las calles Irlanda y Austria, en el sector de la República de El Salvador. Durante un intento de asalto a una cafetería, sujetos que aparentaban ser repartidores dispararon contra el guardia del local, quien murió en el lugar.

Ante este escenario, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en coordinación con la Comisión de Seguridad, convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano para este 12 de enero de 2026, a las 15:00.

En la reunión participarán vecinas y vecinos de distintos sectores de la ciudad, quienes expondrán la situación actual de seguridad en el Distrito Metropolitano.

“Hay problemas que nos inquietan y que nos quitan el sueño, y la seguridad es uno de ellos. En 2025 cerramos como el cuarto país más peligroso de la región”, señaló Muñoz durante su intervención en el programa semanal Frecuencia Quiteña.

El alcalde insistió en que el combate a la inseguridad debe ser estructural y no limitarse a medidas represivas. “No se trata solo de construir cárceles, se trata de construir escuelas y no recortar recursos a las universidades. Hay que brindar oportunidades para que nuestros niños y jóvenes no sean presa fácil de la delincuencia organizada”, afirmó.

Acciones de control, prevención y coordinación desde el Municipio

Según explicó, durante la sesión extraordinaria se analizarán las acciones de control, prevención y coordinación que ejecuta la Corporación Municipal para apoyar las tareas de seguridad en Quito, así como las próximas medidas que se adoptarán frente al complejo escenario que vive la ciudad.

Muñoz sostuvo que el Municipio ha cumplido con su rol mediante la presencia en territorio y acciones de prevención y control. Sin embargo, subrayó que la gravedad de la inseguridad en el país convierte su combate en una responsabilidad directa del Gobierno Nacional.

“Hemos destinado recursos de la tasa de seguridad del Municipio para el equipamiento de la Policía Nacional, rehabilitado UPC, motocicletas, camionetas y entregado equipamiento para el eje investigativo”, detalló.

El alcalde también anunció que se fortalecerá el trabajo conjunto con el Concejo Metropolitano, la Comisión de Seguridad, los barrios y los comités de seguridad barrial, con el objetivo de acompañar a la ciudadanía y contribuir a la construcción de entornos más seguros.

Finalmente, Muñoz alertó sobre la falta de estabilidad en el mando policial como una de las dificultades para una estrategia sostenida. En dos años y medio de gestión municipal, aseguró que ha coordinado con al menos cinco comandantes de la Policía. “Ha habido una rotación que, lejos de dar estabilidad, obliga a recalibrar permanentemente las reuniones y estrategias”, concluyó.

