"ADN miente": Municipio de Quito desmiente versión sobre evento en Calderón

Tras las declaraciones de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien denunció un presunto intento de impedir la realización del encuentro del movimiento ADN en el coliseo de Calderón, el Municipio de Quito emitió un comunicado en el que rechazó esa versión y responsabilizó a militantes del movimiento oficialista de una serie de irregularidades y hechos de violencia.

“ADN miente, retuvo a funcionarios, intimidó e invadió bienes municipales para propaganda electoral en Calderón”, señala el pronunciamiento municipal, en el que se desmienten las afirmaciones de la Ministra y se expone la versión de los hechos.

Según el Municipio, durante la organización del evento partidista se registraron actos de violencia, desorden y violaciones a la normativa vigente, protagonizados por simpatizantes de ADN.

Entre los hechos denunciados constan agresiones contra funcionarios municipales, retención involuntaria de personas, actos intimidantes y expresiones de descrédito y ataques dirigidos contra el alcalde de Quito.

Ingreso no autorizado al Coliseo

El comunicado detalla que el 7 de enero de 2026 un grupo de personas ingresó sin autorización al coliseo de Calderón, bien de propiedad municipal, con el objetivo de colocar propaganda electoral y pintar paredes, incumpliendo de manera flagrante las normas que regulan el uso de espacios públicos.

Durante estos hechos, funcionarios municipales habrían sido retenidos contra su voluntad, amenazados e intimidados, impidiéndoles ejercer sus labores de control.

Demolición de una pared sin autorización

Para el Municipio, estas acciones constituyen graves vulneraciones al orden público y faltas graves contra la autoridad. Además, expresa su “sorpresa y alarma” por el uso, que califica de arbitrario, de la Policía Nacional para respaldar una actividad de carácter partidista, así como por la tolerancia a agresiones verbales y la obstrucción al trabajo de la autoridad municipal.

La administración municipal también informó que el 8 de enero se constató la demolición de una pared dentro del coliseo sin contar con licencia municipal. Esta acción fue suspendida de inmediato y, según el comunicado, ya se iniciaron los procesos sancionatorios correspondientes.

En el cierre del documento, el Municipio rechazó las declaraciones de la ministra Morillo, a las que acusa de tergiversar los hechos y de proferir expresiones en contra del alcalde de Quito.

Morillo arremetió contra Muñoz

Las declaraciones de la Ministra se produjeron durante el evento de ADN, realizado el 10 de enero, cuando afirmó que las puertas del coliseo fueron cerradas para impedir el ingreso de los asistentes, responsabilizando de esa decisión a la administración municipal. “Nos bloquearon, nos soldaron las puertas”, sostuvo Morillo, quien añadió que la medida también habría afectado a jóvenes deportistas que intentaban ingresar a las instalaciones.

Y agregó, "pero sabemos a quienes apoyan estos sinvergüenzas, porque son parte del crimen organizado, son parte de la corrupción", concluyó.

“No solo bloquearon a ADN, le soldaron las puertas a los jóvenes deportistas que querían ingresar. Todos sabemos que en estos momentos nuestros jóvenes necesitan actividades deportivas para que no sean cooptados por el crimen”, afirmó la ministra.

