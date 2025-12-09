Esmeraldas III: Celec toma acciones legales en contra de Austral Technical Management

ATM sostuvo que sus funcionarios asisten diariamente a estas instalaciones a pesar de la paralización impuesta de forma unilateral.

El proyecto de generación térmica Esmeraldas III, contratado durante la crisis eléctrica de 2024, enfrenta una nueva controversia. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó este 8 de diciembre de 2025 que presentó acciones legales en contra de Austral Technical Management (ATM), empresa a cargo de esta obra que sigue pendiente. Y, además, está a la espera de un pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

La Celec señaló que presentó una denuncia penal por delincuencia organizada, a fin de “sancionar a los responsables y asegurar el buen uso de los recursos públicos, conforme lo establece el contrato”.

Esta denuncia se suma a las planteadas por esta entidad estatal por el presunto delito de estafa y de delincuencia organizada en contra de la empresa estadounidense Progen Industries LLC, que tenía a cargo dos contratos firmados en agosto de 2024 para instalar 150 MW de generación térmica en Quevedo y El Salitral, por un total de $149,1 millones. Pero su entrega tampoco se ha concretado.

Esmeraldas III: El proceso de arbitraje aún está pendiente

Aparte, la Celec refirió que espera el pronunciamiento del arbitraje de fondo que se sustancia ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la la CCQ, respecto al proyecto Esmeraldas III, que debía aportar 91 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

En este proceso de arbitraje se resolverá la controversia entre la Celec y ATM, que firmó un contrato por $ 89,9 millones con el Estado ecuatoriano. Este procedimiento es distinto al arbitraje de emergencia que planteó la firma uruguaya y que tuvo ya una resolución en agosto de 2025.

Entonces, un árbitro de emergencia dispuso mantener el contrato entre la Celec y ATM y ordenó a la estatal abstenerse de iniciar o continuar con su terminación unilateral, ejecutar garantías o cobrar multas mientras se resuelva la controversia en un arbitraje de fondo.

El laudo cautelar obligó también a la firma uruguaya ATM a continuar con la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los 48 generadores termoeléctricos contratados.

Esta resolución fue tomada pese a que la Celec y la Procuraduría General del Estado (PGE) alegaron incumplimientos por parte de la firma privada. Entre otros, Austral importó equipos incompatibles con la frecuencia que requiere el sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz), equipos usados y fallas de calidad y control.

Esmeraldas III: ATM asegura que no ha abandonado el proyecto

Austral Technical Management mediante un comunicado difundido el 5 de diciembre de 2025 negó haber abandonado el proyecto Esmeraldas III y sostuvo que sus funcionarios asisten diariamente a estas instalaciones a pesar de la paralización impuesta de forma unilateral “por parte del administrador del contrato, el ingeniero José María Estupiñán y del equipo de fiscalizadores liderado por el ingeniero José Luis Sampietro”.

“ATM se ha visto impedida de continuar con las pruebas de generación y conexión al Sistema Nacional Interconectado debido a que, desde el mes de julio, el administrador del contrato y el equipo de fiscalizadores abandonaron el proyecto”, enfatizó la empresa.

La empresa uruguaya precisó que para poder realizar las pruebas de equipos y conexión, el administrador del contrato debe facilitar todos los fluidos necesarios (combustible, aceite, entre otros).

Además, añadió que desde julio de 2025 se ha solicitado diariamente, mediante correo electrónico al administrador de contrato que, les permita seguir con su trabajo, pero no se ha emitido ninguna respuesta.

