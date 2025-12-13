Austral: motores para Esmeraldas III operaron antes en Madagascar y Burkina Faso

Ciertos equipos importados por ATM tienen más de 12.000 horas de funcionamiento. Austral acumula ya multas por $35 millones

Parte de los generadores importados por Austral no cuentan con una base, según el informe de Celec.

El estado de la central térmica Esmeraldas III, a cargo de Austral Technical Management (ATM), es crítica, según admite la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en un informe sobre la situación actual de este proyecto, que debía aportar 91 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado (SNI) a partir de enero de 2025.

En este informe, al que accedió Diario EXPRES0, se detalla en 31 páginas que esta planta se encuentra -entre el 26 de marzo y el 28 de julio de 2025- en una situación “crítica”, marcada por un retraso prolongado e incumplimiento sistemático del contratista ATM y sus subcontratistas.

La entidad advierte que 16 unidades de generación (generadores y motores), que son parte de la isla 3, no han logrado conectarse de manera estable al SNI a pesar de múltiples intervenciones.

Si bien Austral tenía planificado ingresar inicialmente al sistema eléctrico nacional con 16 equipos de generación (grupos electrógenos), que aportarían con 30 MW de potencia, hasta el 28 de julio de 2025 esta tarea fue imposible. La razón es que únicamente se puso en operación parte de estos motores (1,2,3,4,5,6,7,8), pero solo se mantuvieron “por un lapso no mayor a cuatro horas de servicio continuo, produciéndose fallas y alarmas de disparo en el sistema dando como resultado la salida del sistema nacional”.

Pese a esta alerta, que es parte de las conclusiones del informe de la Celec, Austral informó meses atrás que desde la mañana del 26 de julio empezó a entregar al SNI 12 MW de forma continua o 15 MW de potencia máxima.

Central fallida Austral: Equipos con óxido, con miles de horas de uso y sin personal calificado

A estas novedades se suman, que de los 48 generadores contratados llegaron al país 47; que estos no cumplen lo requerido en el contrato, que es tener cero horas de funcionamiento. En ciertos casos (motor MAN 9L2131) se identifica, por ejemplo, que tenían entre 22 hasta 12.636 horas de uso. Y también se confirma lo alertado ya por la Contraloría General del Estado, que 32 generadores de 50 Hertz (Hz) no son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hz).

Aparte se evidencia que existen generadores de fabricación 2016 y 2017, presencia de óxido en bombas de inyección, filtros de combustible tapados con lodos, no se cuenta con un sistema contraincendios, la pintura exterior de muchos motores está deteriorada y más novedades, respaldadas con fotografías.

La Celec encontró equipos auxiliares en condiciones de conservación inadecuadas. Captura Informe Celec

La Celec precisa incluso que, aunque Austral importó vía marítima estos equipos de Líbano (Asia), en reuniones con técnicos se confirmó que estos motores habían estado en diferentes países del mundo como Madagascar y Burkina Faso (ubicados en África). Y que fueron adquiridos a la empresa Agreko, que se dedica a integrar este tipo de equipos.

La falta de personal técnico certificado y con experiencia, así como el abandono de la obra por parte de subcontratistas, fue otra de las alertas detectadas por esta entidad estatal, que delegó a Electroguayas la contratación con Austral para ejecutar esta central térmica.

Un equipo técnico inspeccionó la central térmica Esmeraldas III. Captura Informe Celec

Central fallida Austral: El caso de ATM y Progen es un "triste capítulo"

EXPRESO consultó este 12 de diciembre de 2025 a ATM qué acciones se tomarán para solventar las novedades identificadas por la Celec. Pero la empresa uruguaya refirió que en esta ocasión se abstendrá de dar respuestas.

Tras conocer detalles de este informe, Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, precisa que el Estado no debería recibir estos equipos y debería declarar a ATM como contratista incumplida para recuperar los valores ya invertidos en este proyecto ($71,4 millones) más los perjuicios que obligaron a contratar generación eléctrica e importar energía desde Colombia.

La instalación de los tanques de almacenación está incompleta. Captura Informe Celec

“Admira que, aduciendo ciertos hitos, el Gobierno haya cancelado valores sin que exista un cumplimiento adecuado”, enfatiza Acuña y recuerda que la central térmica Esmeraldas III lleva más de 300 días de retraso.

Tras la inspección, la Celec recomienda al exadministrador del contrato, José Estupiñán, terminar de forma unilateral el acuerdo con AMT porque acumula ya multas por $35 millones, que exceden el 5 % del valor total del contratado ($89,9 millones) por los atrasos en la entrega de esta central térmica. La última prórroga venció en abril de 2025.

Gonzalo Uquillas, exgerente general de la Celec, añade que en el estado actual de esta central imposibilita contar en el corto plazo con los 91 MW de Esmeraldas III, es decir, no se dispondría de esta generación para el siguiente estiaje (2026-2027) “Es un desastre”.

Para tratar de reactivar esta planta, Uquillas menciona que la Celec debe solicitar el soporte del fabricante de los motores. Realizar una evaluación e incluso enviar a elaborar en una empresa internacional ciertos componentes, que no han sido entregados por ATM. Así, en promedio la planta estaría operativa entre 18 y 24 meses, en un escenario optimista. Aunque duda que esta situación ocurra.

"No son cosas que se compran en la ferretería o un almacén. Varios de estos componentes, usualmente, los más importantes se fabrican bajo pedido y eso toma hasta 18 meses. El caso de ATM y Progen es un triste capítulo porque no hay un solo megavatio operativo y funcionando", cuestiona Uquillas.

Para tratar de recuperar los recursos entregados, la Celec está a la espera de un pronunciamiento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) sobre el reclamo de $131 millones a ATM. Además, presentó acciones legales contra Austral por el presunto delito de delincuencia organizada.

