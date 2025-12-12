ENAP descubre pozo de crudo en Orellana: qué significa para la economía ecuatoriana

El descubrimiento de esta área permite ampliar el potencial de producción de crudo. La firma debe hacer más estudios

Actualmente, ENAP aporta alrededor de 30.000 barriles de petróleo por día, según cifras al cierre de 2025.

El descubrimiento de un pozo exploratorio para determinar la existencia de crudo, en Orellana, fue anunciado este 11 de diciembre por el Ministerio de Ambiente y Energía mediante un comunicado.

La entidad detalló que el pozo exploratorio Pambil A-1 es el primer pozo exploratorio perforado en la zona cercana a la estructura Culebra–Yulebra (Bloque 61). Está ubicado en el extremo sur del bloque 47, en la provincia de Orellana.

Además, indicó que la Empresa Nacional de Petróleos de Chile (ENAP) –que opera los bloques petroleros 46 y 47 en Ecuador- inició con esta perforación en septiembre de 2025.

Este hallazgo representa un “nuevo avance para ampliar el potencial petrolero del Ecuador, fortalecer la producción nacional, en línea con los objetivos de desarrollo del sector hidrocarburífero (…) y abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión y desarrollo energético para el país.”, refirió la entidad.

Y agregó que una vez que se obtengan los resultados de producción, ENAP elaborará el Plan de Desarrollo del campo, que será revisado y aprobado por el Ministerio de Ambiente y Energía.

ENAP realiza actividades exploratorias para aumentar su producción

Este hallazgo forma parte del incremento de actividades exploratorias en los bloques 46 y 47, impulsadas por la compañía estatal chilena ENAP, contempladas en sus planes de ampliación de las reservas petroleras.

Actualmente, ENAP aporta alrededor de 30.000 barriles de petróleo por día, según cifras al cierre de 2025, 11.500 provenientes del bloque 47, informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

En total, 14 empresas privadas operan en la Amazonía, contribuyendo en conjunto con alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios a la producción nacional, refirió la Cartera de Estado.

El descubrimiento de un pozo exploratorio de crudo requiere de más estudios

Oswaldo Erazo, analista petrolero, mencionó que el descubrimiento de un pozo exploratorio representa el paso inicial para determinar la existencia de crudo en un área.

Tras este hallazgo, la firma a cargo de este proceso debe realizar estudios complementarios para determinar las reservas probadas de petróleo, para luego perforar y extraer el crudo.

Aparte, Erazo mencionó que es necesario contar con la infraestructura para acceder al campo, extraer petróleo, transportarlo, separar el crudo del agua y más.

Concluir con los estudios, que justifiquen la extracción de petróleo, y contar con la infraestructura para empezar a extraer esta materia prima podría tomar alrededor de dos años, refirió Nelson Baldeón, consultor energético.

Baldeón consideró también que este aporte podría representar alrededor de 10.000 barriles que junto con lo de Intracampos III (12.000), si se concreta, sumarían en 2027 en conjunto cerca de 22.000 barriles por día, que es una cifra menor a la que se hubiese podido aumentar en este año si se concretaba la concesión Sacha (30.000 barriles).

Sin embargo, destacó la iniciativa de esta operadora privada de invertir para realizar trabajos de exploración e identificar nuevas reservas que podrían aumentar en el mediano plazo la producción de petróleo de Ecuador, que está a la baja. “Estas rondas exploratorias debería hacer también el Estado”.

Actualmente, la producción petrolera nacional asciende a 468.853,82 barriles de crudo, según el reporte del 11 de diciembre de 2025 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Esta cifra se encuentra por debajo de la meta planteada por el Gobierno de cerrar este 2025 con 500.000 barriles diarios.

