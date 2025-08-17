Independiente del Valle no afloja el liderato y prepara batalla en tres torneos

Una plantilla “variada y versátil” es su arma principal, según expertos, para enfrentar los certámenes con éxito

Michael Hoyos (i) celebra con Renato Ibarra el segundo gol con el que el equipo venció el sábado 2-1 a Orense.

LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador son los torneos en los que Independiente del Valle está siendo protagonista. El fin de semana el buen momento de los rayados quedó nuevamente en evidencia tras vencer 2-1 a Orense, teniendo en la “calidad de sus jugadores” su principal arma, de acuerdo con expertos.

Y es que el equipo del Valle lidera con comodidad el campeonato local al sumar 53 puntos; este martes 19 de agosto de 2025 disputará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Mushuc Runa y en Copa Ecuador se encuentra ya clasificado a los 16avos de final.

Para el exjugador y actual entrenador de Orense FC, Raúl Antuña, el buen momento pasa porque IDV tiene dos plantillas de primer nivel. “Para mí no hay cómo calificarlos de titulares o suplentes; por allí algunos jugadores tienen más minutos que otros, por eso ha tenido una regularidad que lo tiene en este buen momento”, precisó.

Resultados y tecnología

En números, la campaña de los Rayados se traduce a 25 partidos dentro de la LigaPro. De estos, ha ganado 15, empatado ocho y solamente ha perdido en dos ocasiones: ante Libertad FC, como visitante, en el inicio del torneo y contra Emelec, cuya derrota ha sido la única de local.

De acuerdo con Javier Rabanal, entrenador de la escuadra sangolquileña, el club le ha dado las herramientas para poder hacer frente a las tres competiciones. “Tenemos profesionales que controlan todos los aspectos para afrontar las exigencias”, mencionó.

El estratega añadió que además cuentan con la suficiente tecnología para revisar cómo van asimilando el cansancio los jugadores y “si a eso sumamos todo el trabajo que hacemos en el staff técnico, nos permite ir partido a partido y enfrentar cada competición con la misma responsabilidad y seriedad”.

En esto coincidió el exgoleador y actual entrenador Alejandro Kenig. “IDV tiene buenas alternativas y eso es bueno porque, a medida que suceden los partidos, saber que uno mira al banco de suplentes y sabe que tiene jugadores que pueden cambiar algún momento malo dentro del juego, eso es importantísimo”, resaltó el argentino.

Independiente del Valle suma 53 puntos y es puntero indiscutible en LigaPro. FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

Campaña en LigaPro

La eliminación de los negriazules de la Copa Libertadores abrió la posibilidad de pelear la Sudamericana y poner más énfasis en la LigaPro, donde ha afianzado su campaña jugando como visitante.

De los 25 partidos que ha disputado hasta el momento, divididos en 12 en casa y 13 fuera de ella, ha ganado nueve de visitante y seis de local, consiguiendo ocho empates, cinco de ellos en Sangolquí, quizás el punto flaco de la temporada, y tres afuera. Mientras que solo cayó dos veces.

Además, tuvo una racha de casi 600 minutos sin conceder un gol hasta el partido frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Calendario favorable

Además de enfrentar el cotejo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, este martes 19 de agosto de 2025, ante Mushuc Runa, y los 16avos de la Copa Ecuador donde aún no se define el rival ni la fecha, los del Valle tienen un calendario “favorable” en la LigaPro.

Ya que en los cinco encuentros restantes deberá medirse ante Emelec en Guayaquil, Técnico Universitario en Ambato, Vinotinto FC en Sangolquí, visitar a Mushuc Runa y cierra como local contra Delfín SC.

De estos rivales, el más complicado serían los Millonarios, quienes están en franca recuperación, mientras que los otros equipos ocupan posiciones secundarias dentro del campeonato nacional.

