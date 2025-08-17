Emelec mete miedo a los punteros de LigaPro: ¿se viene lío arriba?

Emelec golpea en Ambato y manda mensaje: ¿podrá colarse entre los punteros de la LigaPro?

La celebración de Emelec en el Bellavista, el gol de Jaime Ayoví daba los 3 puntos.

Emelec sigue con la mecha encendida y esta vez lo hizo sentir en Ambato. En el siempre complicado estadio Bellavista, los azules sacaron un triunfo de oro gracias a un cabezazo de Jaime Ayoví al minuto 85.

Fue suficiente para derrotar 1-0 a Técnico Universitario, que terminó con nueve jugadores y con la bronca marcada en la cara. Tres puntos que encienden la ilusión millonaria de meterse en el hexagonal por el título.

El primer tiempo fue intenso, pero con un claro dueño: el “Rodillo Rojo”. Los locales arrancaron con todo, apretando y buscando abrir el marcador, pero su falta de puntería terminó pesando. A los 13’ Emelec tuvo la más clara: el peruano Alfonso Barco se inventó un pase magistral para José Angulo, que remató con potencia. La pelota llevaba destino de red, pero se estrelló en el horizontal. Los hinchas azules ya lo gritaban, pero el gol se ahogó en Ambato.

Jaime Ayoví hizo el gol de Emelec ante Técnico Universitario. API

El gol de Ayoví al final del partido

Técnico insistió. A los 34, Dixon Vera no pudo concretar tras un pase de Ponguillo y, dos minutos después, Pata probó con un disparo que inquietó a Pedro Ortiz. El colombiano Jean Carlos Blanco también buscó con un bombazo a los 47’, pero el golero eléctrico estuvo sólido. Con el 0-0 se fueron al descanso: Técnico mandaba, pero no definía; Emelec aguantaba y esperaba su momento.

En el complemento, Guillermo Duró movió las fichas y mandó a la cancha a Cristian Cueva y Jaime Ayoví. Y el partido se quebró. A los 63, Ponguillo se pasó de revoluciones con una plancha fuerte sobre Maicon Solís y vio la roja directa.

Emelec y la fiesta en el Bellavista está en racha positiva

Cumbicus no lo podía creer, su equipo quedaba con 10. Y a los 75, Medranda terminó expulsado por demorar el juego: segunda amarilla y adiós. Con nueve hombres, Técnico estaba entregado.

Emelec lo buscó y lo encontró. A los 85, Romario Caicedo metió un centro perfecto y Ayoví, de cabeza, liquidó el partido. La "Yoya"” explotó en festejo, los jugadores se arrodillaron agradeciendo y la hinchada azul armó la fiesta en Ambato.

El Bombillo volvió a rugir, con calle, con garra y con gol. La ilusión está viva.

