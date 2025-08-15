Arranca la Premier League: ¿Cuáles son los candidatos al título esta temporada?

La Premier League inició la temporada 2025-2026 con cuatro equipos como los favoritos a conseguir la corona del fútbol inglés

La Premier League promete mantener el buen fútbol y el alto nivel de los clubes.

La Premier League 2025-2026 se presenta como una de las más impredecibles de los últimos tiempos y con un grupo de equipos que, por inversión y recorrido reciente, aparecen como firmes candidatos al título.

Entre ellos, el Liverpool parte con el cartel de vigente campeón y con una presión que no sentía desde hace más de cuatro décadas: defender una corona. Desde la temporada 1983-1984 los Reds no logran revalidar el campeonato, un registro que pesa en la historia de un club acostumbrado a vivir del romanticismo europeo, pero que ahora quiere marcar una hegemonía también a nivel local.

Para conseguirlo, no han escatimado recursos. El equipo de Arne Slot ha sido uno de los grandes animadores del mercado con la llegada de Florian Wirtz (125 millones), Hugo Ekitiké (85), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

Además, en las próximas semanas se espera el anuncio oficial del joven central Giovanni Leoni, por el que pagarán otros 30 millones. Este gran gasto lo han amortizado en parte la salida de futbolistas como Luis Díaz, Darwin Núñez o Jarrel Quansah.

No obstante, la competencia será feroz. El Manchester City buscará no repetir el cortocircuito de la campaña pasada, cuando perdió puntos clave en el tramo final y salió de la lucha por el título.

Para esto reaccionó invirtiendo desde enero para reforzar todas las líneas: en defensa firmaron a Abdukodir Khusanov y Rayan Ait-Nouri; en el centro del campo sumaron a Nico González, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki; mientras que en ataque se incorporó el delantero egipcio Omar Marmoush, quien llega tras una temporada espectacular en Alemania.

La gran incógnita es qué efectos podría tener el veredicto sobre las más de 130 irregularidades financieras que la Premier League le imputa al club. La resolución del caso debe conocerse antes de finalizar el 2025, aunque ninguna de las partes espera una decisión definitiva, ya que habrá apelaciones.

El Arsenal vuelve a aparecer como un aspirante serio. Subcampeón en las últimas tres ediciones, el proyecto de Mikel Arteta ha ido madurando y, con los fichajes realizados, luce más completo que nunca.

La llegada de Viktor Gyökeres le da al equipo un nueve con garantías para resolver partidos cerrados; Noni Madueke supone un relevo necesario para Bukayo Saka; y Martín Zubimendi, con su inteligencia táctica, fortalece un centro del campo que ya tenía a Declan Rice y Martin Odegaard como piezas diferenciales.

El principal problema parece estar en la banda izquierda, donde Gabriel Martinelli no tiene un sustituto natural y cualquier lesión podría resentir el andamiaje ofensivo. En Londres saben que este puede ser el año decisivo para Arteta: si no pelea el título hasta la última fecha, el discurso del “proceso” podría agotarse.

Moi Caicedo y el Chelsea

El cuarto en discordia es un Chelsea que llega con viento a favor tras conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes. Más allá de lo simbólico que puedan parecer esos títulos, sirvieron para restaurar la confianza de un equipo que venía de temporadas muy irregulares.

Con Enzo Maresca asentado en el banquillo y con jugadores en alto nivel como Moisés Caicedo, los Blues se reforzaron sumando a Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Estevao y Jorrel Hato para dar forma a una plantilla competitiva y con proyección para pelear no solo por la Premier, sino también por la Champions League.

Así se juega la primera fecha de la Premier League

