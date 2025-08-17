Moisés Caicedo sorprende: conoce el millonario sueldo de “Moi” en Chelsea 2025-26

Descubre el nuevo sueldo de Moisés Caicedo en la temporada actual con Chelsea

Moisés Caicedo inició la temporada 2025-2026 de la Premier League reafirmando su calidad en el mediocampo del Chelsea. En el empate 0-0 frente al Crystal Palace en Stamford Bridge, el ecuatoriano mostró por qué es considerado uno de los futbolistas más valiosos del mundo.

El “Niño Moi” también estrenó su nuevo contrato, cifras que lo colocan entre los pilares económicos del club londinense. Según Capology.com, Caicedo percibe 150.000 libras esterlinas semanales (212.212 dólares), más un bono semanal de 25.000 libras, mientras que mensualmente su salario supera los 948.000 dólares.

Moisés Caicedo con su madrecita Liliana en la iglesia.

Los números que maneja Caicedo con el Chelsea

A ello se suma un bono anual de 1,3 millones de libras (aproximadamente 1,7 millones de dólares), elevando su salario total por temporada a 12,3 millones de dólares, tres millones más que en 2024.

Aunque estas cifras lo ubican en el octavo lugar entre los mejor pagados del Chelsea, aún se mantiene por debajo de Raheem Sterling, líder de la nómina con cerca de 24 millones de dólares anuales.

Con 23 años, Caicedo tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2031, asegurando estabilidad deportiva y económica por varias temporadas. Su regreso a la Premier League no solo despierta expectativa por su rendimiento en el campo, sino también por el interés mediático que genera cada movimiento suyo, tanto en Inglaterra como en Ecuador.

La temporada arrancó con Moisés Caicedo como uno de los referentes del Chelsea, consolidando su lugar como uno de los embajadores más destacados del fútbol sudamericano en Europa.

