Cumbicus tras expulsiones: “El árbitro inclinó hacia el rival"

El director técnico de Técnico Universitario acusó a Yerson Zambrano tras expulsados en el partido contra Emelec

Geovanny Cumbicus, técnico de los ambateños (d), explotó contra el arbitraje nacional.

El DT de Técnico Universitario, Geovanny Cumbicus, no se guardó nada tras el pitazo final del partido en que su equipo perdió 1-0 ante Emelec, y en donde dos de sus jugadores fueron expulsados.

El cotejo válido por la fecha 25 de la LigaPro concentró el episodio más polémico de la jornada, luego de que el árbitro Yerson Zambrano les sacara tarjeta roja a los universitarios Jordan Ponguillo y Marlon Medranda.

"Se pueden equivocar, pero no así..!! ¡¿Para qué tienen el VAR?! Si van a cometer estos errores, juguemos sin VAR y ya!! Invierten en una herramienta para que esto sea justo, pero no la usan!! Emelec no necesita que lo ayuden y le regalen", precisó Jean Carlos Blanco.

“Se deberá empezar a liberar los audios del VAR después de cada partido” Geovanny Cumbicus. @DeUnaSF @havolinedeport @StudioFutbol pic.twitter.com/yVioBbyAR7 — Johanna Calderón (@johacalderon11) August 17, 2025

La rueda de prensa posterior al partido, en la que comparecieron el DT Cumbicus y Blanco estuvo llena de acusaciones de este tipo.

“El árbitro inclinó hacia el rival. La expulsión de Medranda es una locura”, explotó Cumbicus contra el arbitraje nacional.

El estretega continuó: "El árbitro Yerson Zambrano le dijo que José Miguel Andrade que se equivocó con la tarjeta roja a Medranda, pero no entiendo porque no corrigió ese momento", acotó.

“Me acerqué donde el árbitro al final del partido a ver si es capaz de mirarme a la cara y no pudo hacerlo”, precisaron en las declaraciones postpartido.

Emelec se llevó este domingo 17 de agosto un victoria importante ante Técnico Universitario en el estadio Bellavista de Ambato. El gol de Jaime 'La Yoya' Ayoví al minuto 85 entregó los tres puntos a un Bombillo que sigue en racha y que hunde a los ambateños.

