PLAN SALUD
kevin rodriguez union sdsds
Kevin Rodríguez es titular en Union Saint-Gilloise en el inicio de la temporada 2025/2026.cortesia

Kevin Rodríguez, de no jugar a figura de Union Saint-Gilloise: Así le va a la Rola

El delantero ecuatoriano destaca en el inicio de la liga de Bélgica. Antes desaparecido y ahora es titular y hace goles

Luego de una anterior temporada en la que pasó inadvertido y, en ocasiones, no aparecía ni en la banca de suplentes, Kevin Rodríguez ha empezado una prometedora campaña en Bélgica con la camiseta de Union Saint-Gilloise. Es titular y también hace goles.

Cristhian Noboa y su duro relato: "No podía ver los partidos porque me frustraba"

El atacante ecuatoriano renovó la ‘pólvora’ y ya lleva 3 goles en 4 partidos de la liga belga (Jupiler Pro League) y el aporte a su equipo se traza en línea ascendente. Esto contrasta con la mala imagen dejada en el último torneo.

El también delantero de la selección tricolor pasó por una sequía goleadora que duró un año. Su última anotación de la temporada anterior fue el 10 de agosto de 2024 (a Westerlo) y su reencuentro con las redes se dio recientemente contra KAA Gante, el pasado 9 de agosto.

kevin rodriguez union sdsvfr
Kevin Rodríguez (d), junto a sus compañeros, agradecen la hinchada en las gradas.cortesia

La Rola, como es conocido el jugador, fue mermado por lesiones que condicionaron su accionar. Sin embargo, su rendimiento no volvió a ser el esperado y ocupó más tiempo en la banca de alternantes del Saint-Gilloise.

En la Tri sí fue convocado para las eliminatorias en ese periodo, era de la confianza del técnico Sebastián Beccacece, aunque su nivel era igual de bajo. Tampoco representó una mejoría individual en los partidos de eliminatorias sudamericanas.

Este destacado comienzo de campeonato de la Rola va de la mano con el buen momento de su club, que el pasado sábado 16 de agosto volvió a ganar (3-0 a Standard Lieja) con dos tantos del ecuatoriano y se reafirmó en el primer puesto de la tabla con 10 puntos. Por ahora no conoce la derrota.

Kevin Rodríguez, por hacer goles en la selección tricolor

Kevin Rodríguez se ‘despertó’ y empezó a hacer goles en el balompié de Bélgica, además de coincidir en la recta final del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026. Se ‘sacudió’ la sal con Union Saint-Gilloise y se espera que también lo haga en selección.

