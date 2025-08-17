Barcelona SC vuelve a caer en LigaPro: 2-0 ante Macará

El Ídolo perdió ante el Celeste y dejó la oportunidad de acercarse al líder de la tabla

Barcelona SC sufrió una dura derrota como local en la fecha 25 de la LigaPro, al caer 2-0 frente a Macará en el estadio Monumental. El resultado frena su avance en la tabla y lo aleja aún más del líder, Independiente del Valle, con quien ahora lo separan nueve puntos.

El responsable de esta nueva decepción amarilla fue un Macará necesitado de puntos, que supo aprovechar su momento para salir de la zona comprometida y agudizar la crisis futbolística del conjunto torero.

El técnico Ismael Rescalvo, quien no ha logrado convencer a la hinchada desde su llegada, sumó su segunda derrota en el Monumental. El descontento de los aficionados fue evidente: botellas arrojadas al campo, gritos e insultos desde las gradas reflejaron el enojo por el bajo rendimiento del equipo.

Neymar llora tras su peor goleada (0-6): "Todo esto es una vergüenza" Leer más

Barcelona arrancó el partido proponiendo juego ofensivo. Brian Oyola y Joaquín Valiente fueron claves en la generación desde el medio campo, mientras que Janner Corozo, junto a Miguel Parrales, inquietaron el arco rival con algunos intentos de media distancia y un cabezazo que no logró romper el cero.

Sin embargo, la falta de efectividad en los metros finales volvió a pasar factura.

Macará sorprendió con velocidad y contundencia

Con el pasar de los minutos, Macará empezó a crecer en el partido. Janpol Morales fue el más incisivo en la primera mitad, llevando peligro al área de Ignacio De Arruabarrena. En el complemento, el equipo ambateño no perdonó.

A los 48 minutos, Maximiliano Juambeltz abrió el marcador tras una rápida jugada por derecha y asistencia de Mateo Viera. La defensa amarilla quedó descolocada y la sorpresa se instaló en el Monumental.

Cambios sin respuesta y sentencia final

Rescalvo intentó reaccionar con variantes ofensivas: ingresaron Gabriel Cortez, Jandry Gómez y Byron Castillo. Pero los cambios no surtieron efecto. Barcelona lucía desordenado, sin ideas y dominado por la ansiedad.

Macará aprovechó el desconcierto y sentenció el encuentro al minuto 82, cuando Jairo Jiménez recibió un pase al borde del área y definió con precisión, dejando sin opciones al portero torero.

Barcelona deberá enfrentar una semana difícil tras esta dolorosa derrota. Su siguiente compromiso será ante Vinotinto en Quito, otro de los equipos del fondo de la tabla. Sin embargo, el mal momento futbolístico de los toreros no permite confiar en una recuperación inmediata.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO