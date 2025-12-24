Directv: Agenda deportiva para el miércoles 24 de diciembre

Expreso
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 24 de diciembre

Para este miércoles 24 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 24 10:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 24 15:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias: Especial Mundial de Clubes DSPORTS 610 1610
miércoles 24 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
