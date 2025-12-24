Directv: Agenda deportiva para el miércoles 24 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 24 de diciembre
Para este miércoles 24 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 24 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 24
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|15:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias: Especial Mundial de Clubes
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 24
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610