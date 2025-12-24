Expreso
Operativo Apolo 34 en Guayas: 12 capturados y seis bandas desarticuladas

Una operación policial denominada Apolo 34 se desarrolló desde la tarde del 23 de diciembre en los distritos Florida, Durán, Nueva Prosperina, Samborondón y Pascuales. El despliegue tuvo como propósito enfrentar delitos como secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato, según informó el Ministerio del Interior.

Resultados de la operación

  • 12 personas aprehendidas y 5 detenidas con órdenes judiciales por tenencia de armas, tráfico de drogas y robo de vehículos.
  • Seis grupos de delincuencia organizada afectados: Los Rusos, Los Águilas, Lagartos, Los Choneros, Chone Killers y Fénix.
  • 30 armas de fuego incautadas, entre ellas 18 largas (rifles y subfusiles) y 12 cortas (pistolas y revólveres).
  • 372 municiones de distintos calibres y 18 alimentadoras.
  • 919 dosis de drogas (cocaína, heroína y marihuana).
  • 28 motocicletas y 7 vehículos recuperados.

Otros decomisos:

  • Dinero en efectivo
  • Teléfonos móviles
  • Licor adulterado
  • Radios
  • Juegos pirotécnicos
  • Dinamita
  • Vestimenta vinculada a los grupos.
Se debilitaron seis bandas criminales

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la operación buscó “debilitar y desarticular” estructuras criminales en varios sectores de la Zona 8. Por su parte, el comandante de la zona, Walter Villarroel, afirmó que los resultados responden a una planificación estratégica y a un trabajo coordinado de unidades operativas e investigativas.

Según Villarroel, la afectación directa a seis organizaciones evidencia un impacto en sus economías ilícitas y capacidad armamentística. Se debilitaron estructuras delictivas vinculadas a Los Rusos, Los Águilas, Lagartos, Los Choneros, Chone Killers y Fénix.

