Operativo Apolo 34 en Guayas: 12 capturados y seis bandas desarticuladas

El despliegue tuvo como propósito enfrentar delitos como secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato, según informó el Ministerio del Interior.

Una operación policial denominada Apolo 34 se desarrolló desde la tarde del 23 de diciembre en los distritos Florida, Durán, Nueva Prosperina, Samborondón y Pascuales. El despliegue tuvo como propósito enfrentar delitos como secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato, según informó el Ministerio del Interior.

Resultados de la operación

12 personas aprehendidas y 5 detenidas con órdenes judiciales por tenencia de armas, tráfico de drogas y robo de vehículos.

Seis grupos de delincuencia organizada afectados: Los Rusos, Los Águilas, Lagartos, Los Choneros, Chone Killers y Fénix.

30 armas de fuego incautadas, entre ellas 18 largas (rifles y subfusiles) y 12 cortas (pistolas y revólveres).

372 municiones de distintos calibres y 18 alimentadoras.

919 dosis de drogas (cocaína, heroína y marihuana).

28 motocicletas y 7 vehículos recuperados.

Otros decomisos:

Dinero en efectivo

Teléfonos móviles

Licor adulterado

Radios

Juegos pirotécnicos

Dinamita

Vestimenta vinculada a los grupos.

En el operativo se decomisó 30 armas de fuego incautadas, entre ellas 18 largas (rifles y subfusiles) y 12 cortas (pistolas y revólveres). Cortesía

Se debilitaron seis bandas criminales

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la operación buscó “debilitar y desarticular” estructuras criminales en varios sectores de la Zona 8. Por su parte, el comandante de la zona, Walter Villarroel, afirmó que los resultados responden a una planificación estratégica y a un trabajo coordinado de unidades operativas e investigativas.

Según Villarroel, la afectación directa a seis organizaciones evidencia un impacto en sus economías ilícitas y capacidad armamentística. Se debilitaron estructuras delictivas vinculadas a Los Rusos, Los Águilas, Lagartos, Los Choneros, Chone Killers y Fénix.

