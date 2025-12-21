Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Operativo deja cinco detenidos y armas incautadas tras ataque en picantería en Urdenor.
Operativo deja cinco detenidos y armas incautadas tras ataque en picantería en Urdenor.Cortesía

Hecho violento en Urdenor: operativo deja cinco detenidos y armas incautadas

A los implicados se les decomisó dos armas de fuego y varios teléfonos celulares

La Policía Nacional informó que aproximadamente a las 10:15 del 20 de diciembre se registró un hecho violento en una picantería en el sector de Urdenor, en el norte de Guayaquil. El incidente activó un despliegue operativo de varias unidades del Comando de la Zona 8.

(Te invitamos a leer: ¿Por qué hay más homicidios en Ecuador pese a operativos de seguridad?)

Según el reporte institucional, personal del servicio urbano, junto con agentes de DINASED, Criminalística y otras unidades especializadas, continuaron las investigaciones y se trasladaron al Omni Hospital, donde verificaron la presencia de una persona que supuestamente habría estado involucrada en el hecho violento ocurrido horas antes.

En el lugar, los agentes identificaron un vehículo que habría sido utilizado para trasladar a uno de los presuntos delincuentes heridos durante el suceso. Mientras avanzaban las labores investigativas, los uniformados detectaron a tres individuos que intentaban retirar indicios relacionados con el caso, motivo por el cual fueron intervenidos.

RELACIONADAS
BALEADO EN URDENOR 1
En un video difundido en redes sociales se observa que las víctimas estaban sentadas junto a otras personas y no alcanzaron a reaccionar ante los disparos.CHRISTIAN VINUEZA

Durante el procedimiento, los policías encontraron en poder de los sujetos dos armas de fuego y varios teléfonos celulares, elementos que habrían estado vinculados al hecho de la mañana. Los tres fueron aprehendidos en el sitio.

Posterior, y en cumplimiento de las órdenes judiciales correspondientes, se realizó un allanamiento en el domicilio de los detenidos. En el interior se hallaron prendas de vestir que, según las primeras verificaciones, coincidirían con las utilizadas por los implicados durante la ejecución del delito.

Indicios balísticos en la escena

El personal policial comenzó a revisar las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar las características de los involucrados. En la escena se recogieron más de diez indicios balísticos correspondientes a un arma de fuego calibre nueve milímetros. 

(Sigue leyendo: La Caballería Mecanizada retorna a Playas tras nueve años)

Parqueos en Urdenor

Parquear en Guayaquil, una odisea: conos, 'cuidadores' y cobros sin control

Leer más

En un video difundido en redes sociales se observa que las víctimas estaban sentadas junto a otras personas y no alcanzaron a reaccionar ante los disparos.

Al lugar llegaron familiares del fallecido, quienes manifestaron su dolor tras confirmar lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado a las 12:20 al laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional para los procedimientos legales respectivos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asamblea se alista para definir comparecencia de Godoy: Cuatro claves del tema

  2. Petro insiste en la inocencia de su exministro de Hacienda, detenido por corrupción

  3. Ola de atentados en Esmeraldas: seis vehículos incendiados en una hora

  4. Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos incidentes

  5. Socavón en La Tola Grande atrapa vehículo y reaviva reclamos al Municipio

LO MÁS VISTO

  1. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  2. La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces 9

  3. Gobierno acredita $ 100 millones para devolución del IVA en diciembre

  4. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

  5. Dónde ver EN VIVO Villarreal vs FC Barcelona el partido de LaLiga

Te recomendamos