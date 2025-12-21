Hecho violento en Urdenor: operativo deja cinco detenidos y armas incautadas

A los implicados se les decomisó dos armas de fuego y varios teléfonos celulares

La Policía Nacional informó que aproximadamente a las 10:15 del 20 de diciembre se registró un hecho violento en una picantería en el sector de Urdenor, en el norte de Guayaquil. El incidente activó un despliegue operativo de varias unidades del Comando de la Zona 8.

Según el reporte institucional, personal del servicio urbano, junto con agentes de DINASED, Criminalística y otras unidades especializadas, continuaron las investigaciones y se trasladaron al Omni Hospital, donde verificaron la presencia de una persona que supuestamente habría estado involucrada en el hecho violento ocurrido horas antes.

En el lugar, los agentes identificaron un vehículo que habría sido utilizado para trasladar a uno de los presuntos delincuentes heridos durante el suceso. Mientras avanzaban las labores investigativas, los uniformados detectaron a tres individuos que intentaban retirar indicios relacionados con el caso, motivo por el cual fueron intervenidos.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en poder de los sujetos dos armas de fuego y varios teléfonos celulares, elementos que habrían estado vinculados al hecho de la mañana. Los tres fueron aprehendidos en el sitio.

Posterior, y en cumplimiento de las órdenes judiciales correspondientes, se realizó un allanamiento en el domicilio de los detenidos. En el interior se hallaron prendas de vestir que, según las primeras verificaciones, coincidirían con las utilizadas por los implicados durante la ejecución del delito.

Indicios balísticos en la escena

El personal policial comenzó a revisar las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar las características de los involucrados. En la escena se recogieron más de diez indicios balísticos correspondientes a un arma de fuego calibre nueve milímetros.

En un video difundido en redes sociales se observa que las víctimas estaban sentadas junto a otras personas y no alcanzaron a reaccionar ante los disparos.

Al lugar llegaron familiares del fallecido, quienes manifestaron su dolor tras confirmar lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado a las 12:20 al laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional para los procedimientos legales respectivos.

