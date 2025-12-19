La Caballería Mecanizada retorna a Playas tras nueve años

Más de 300 soldados y oficiales llegaron al cantón esta semana y retomaron sus operaciones en la histórica Base Saraguro

Con el arribo de más de 300 soldados y oficiales, el Grupo de Caballería Mecanizada N.º 16 Saraguro volvió a operar el 17 de diciembre en la histórica Base Saraguro.

Después de nueve años fuera de la jurisdicción, el Grupo de Caballería Mecanizada N.º 16 Saraguro retomó oficialmente sus operaciones en Playas este miércoles 17 de diciembre, en un acto que reunió a mandos militares, autoridades locales y habitantes del cantón.

La unidad había sido trasladada a Manabí por disposiciones estratégicas, mientras que la base de San Antonio funcionó durante ese tiempo como centro de entrenamiento para la formación de nuevos soldados.

Durante la ceremonia, el teniente coronel Guillermo Salazar Carrasco, comandante del Grupo Mecanizado Saraguro, destacó el significado institucional y patriótico del retorno.

“Venimos a luchar en la misión asignada en beneficio de nuestra patria. Hoy nos congrega un acontecimiento de gran trascendencia para las Fuerzas Armadas y para la población de Playas: el traslado de esta unidad militar”, expresó.

Caballería Mecanizada Saraguro vuelve a Playas por decisión estratégica

Salazar explicó que el retorno responde a una decisión estratégica adoptada con visión institucional y compromiso con la seguridad nacional, que invita a reflexionar sobre la historia, la tradición y el papel que la unidad ha cumplido y seguirá cumpliendo dentro de las Fuerzas Armadas.

Precisó además que el traslado se ejecutó de manera planificada, ordenada y segura, e incluye personal militar —más de 300 soldados y oficiales—, vehículos mecanizados, equipamiento especializado, recursos técnicos de alta capacidad de respuesta y la adecuación de infraestructura para garantizar el pleno desarrollo de las funciones institucionales.

“El retorno de esta unidad militar representa una oportunidad para fortalecer la integración entre militares y civiles, mejorar la seguridad y dinamizar la economía local”, subrayó el comandante.

Acciones contra el crimen organizado transnacional en el perfil costanero ecuatoriano

En la misma línea, Pablo Fernando Racimes Duque, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería N.º 5 Guayas, señaló que el Ejército ecuatoriano se mantiene listo, en términos tácticos y operativos, para cumplir la misión encomendada, especialmente en sectores del perfil costanero donde se ha evidenciado el accionar del crimen organizado transnacional.

El Grupo de Caballería Mecanizada N.º 16 Saraguro retomó oficialmente sus operaciones en Playas este miércoles 17 de diciembre. NÉSTOR MENDOZA

“Estas estructuras buscan aprovechar las condiciones geográficas para socavar la libertad y los derechos de los ciudadanos pero aquí estamos los soldados para combatirlos”, advirtió.

El oficial hizo un llamado a la coordinación con las autoridades locales. “Esta unidad cuenta con ustedes y ustedes con esta unidad. Juntos, como bloque de seguridad, podremos ofrecer mejores días a la comunidad”, manifestó.

El regreso del contingente militar ha despertado expectativas positivas entre los habitantes de Playas. Alberto Tomalá, exsargento de reserva de la leva del 81, quien realizó su servicio militar en la misma unidad, resaltó el valor simbólico del retorno. “El pueblo recibe con alegría esta noticia. Devuelve a la comunidad un poco de esperanza, de paz y de seguridad que tanta falta hace”, dijo.

