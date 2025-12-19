Emergencia por basura en Playas obliga al cierre de Emaplayas

El Municipio asumirá el control de la recolección de desechos en el cantón; que sufre por el colapso del servicio

La crisis por la falta de recolección de basura en Playas se evidencia en diversos barrios.

La crisis por la falta de recolección de basura en Playas marcó la sesión del Concejo Cantonal del miércoles 17 de diciembre, cuando se aprobó la extinción y liquidación de la Empresa Pública de Aseo de Calles, Emaplayas EP y, de forma paralela, la creación de la Dirección de Desechos Sólidos del Municipio.

La medida busca dar una salida administrativa a un servicio colapsado, cuestionado por la ciudadanía y observado por expertos.

Según explicó el alcalde Gabriel Balladares, Emaplayas EP dejó de ser solvente y ya no puede sostenerse financieramente debido a la falta de recaudación. Recordó que, por decreto presidencial, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejó de cobrar la tasa de recolección de basura para los municipios, lo que afectó de forma directa los ingresos de la empresa.

No obstante, aseguró que el Municipio ya cuenta con una ordenanza aprobada e inscrita en el Registro Oficial para que la tasa de recolección se cobre a través del impuesto predial.

Durante la sesión, el concejal Ricardo Mideros solicitó detalles sobre los valores que CNEL recaudaba por concepto de la tasa de basura, cuánto recibía Emaplayas EP y cuál será la nueva modalidad de cobro.

En respuesta, el director financiero Héctor Arregui informó que, en 2025, las transferencias mensuales realizadas por CNEL a Emaplayas EP —correspondientes al período de enero a octubre— fluctuaron entre 80.000 y 100.000 dólares, montos que varían según el nivel de pago de los usuarios del servicio eléctrico.

Arregui precisó que esas transferencias representaban el 100 % de los ingresos que actualmente percibía la empresa por este mecanismo. Sin embargo, advirtió que, si la recaudación se realizara a través de Hidroplayas, mediante las planillas del servicio de agua potable, los ingresos se reducirían al 59 %.

Tasa de basura en Playas: ¿es factible el cobro a través del impuesto predial?

En un escenario alternativo, el cobro a través del impuesto predial permitiría alcanzar el 73 % de recaudación. En ambos casos, sostuvo, la empresa registraría pérdidas, ya que los índices de pago serían inferiores a los logrados mediante el servicio eléctrico, que presenta los mayores niveles de cumplimiento ciudadano.

Pese a ello, el funcionario indicó que el cobro a través del impuesto predial sería superior al de Hidroplayas y no tendría un impacto directo en el bolsillo de la población, al tratarse de un valor menor al que se percibía mediante CNEL, aunque no precisó cifras concretas sobre los montos proyectados.

“Hay que legalizar la mayor cantidad posible de predios para que la gente pueda pagar y se alcancen las metas proyectadas en el cobro de las tasas, incluidas las comunas, y no tener pérdidas”, indicó Balladares.

La basura se acumula durante días en varios sectores de Playas. Néstor Mendoza

Según el alcalde, de los 32.000 predios existentes en el cantón, solo unos 20.000 cumplen actualmente con el pago.

Trabajadores de Emaplayas pasarán a la nómina municipal

En cuanto al personal, Balladares aseguró que los trabajadores de Emaplayas EP pasarán a formar parte del Municipio. Para ello, explicó, ya se creó una partida presupuestaria destinada al personal que integrará la nueva Dirección de Desechos Sólidos. Quienes decidan no continuar, añadió, serán liquidados respetando sus derechos laborales.

Por su parte, el director financiero municipal Luis Aron informó que, tras la aprobación del presupuesto 2026, se podrán realizar las contrataciones necesarias para el funcionamiento del área.

Sin embargo, la decisión no convence a todos. El economista Walter Maridueña considera que sustituir una institución por otra no resuelve el problema de fondo. A su criterio, la crisis de la recolección de desechos sólidos no está en el cobro de las tasas, sino en el deficiente equipamiento.

Recordó que Playas cuenta con una superficie de 650 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 70.000 habitantes, lo que requiere al menos 10 carros recolectores. Actualmente, dijo, solo existen tres unidades operativas, que no se abastecen, lo que explica que, la basura se acumule en barrios y vías.

Una visión similar expresó Enrique Palma Chenche, docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), quien atribuye la desaparición de Emaplayas EP al mal manejo político-administrativo de la empresa.

En su análisis, la creación de una nueva ordenanza o el cobro de tasas e impuestos, incluso con sanciones, no solucionará el problema estructural. “Son solo paliativos”, afirmó, al advertir que el próximo año persistirán las fallas en la recolección debido a la falta de capacidad financiera del Municipio para invertir en talento humano, maquinaria y, sobre todo, en la gestión de un verdadero relleno sanitario que brinde tranquilidad a la población.

El docente alertó además sobre los riesgos sanitarios y económicos de la actual situación. La acumulación de basura, señaló, puede derivar en brotes de leptospirosis y afectar de forma directa al turismo, principal motor económico del cantón, al contaminar el ambiente y deteriorar la imagen paisajística de Playas.

Desde los barrios, el malestar es evidente. Modesto Salazar, dirigente del sector San Jacinto, asegura que hay zonas que pasan semanas sin que aparezca un carro recolector. Testimonios similares dieron Mery Crespín, residente de la vía al Morro, y Lidia Zambrano, de la vía a Data de Villamil, donde —afirman— los bordes de las carreteras están cubiertos de basura, al igual que en la vía a Engabao.

Emergencia sanitaria por la basura en Playas: ¿qué está haciendo el Municipio?

Ante el creciente malestar ciudadano, el alcalde ordenó la ejecución inmediata de un plan de contingencia para enfrentar el colapso del servicio registrado en los últimos días.

La estrategia contempla una recolección intensiva y mecanizada, con el respaldo de maquinaria pesada —volquetas, tractores— y la participación activa del personal de Obras Públicas, con el objetivo de evacuar con rapidez los focos de acumulación de basura en los distintos barrios del cantón.

Mientras la nueva Dirección de Desechos Sólidos inicia su camino, la ciudad enfrenta el desafío urgente de tener soluciones reales, antes de que la crisis de la basura termine por desbordarse en salud pública, turismo y calidad de vida.

