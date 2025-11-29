Villamil Playas levanta su primer “parque lineal”

Ciudadanos piden que la obra vaya de la mano con orden en el tránsito

Obra. La obra está en un 50 % de avance y estaría lista en diciembre.

El centro de la ciudad General Villamil, conocido como Playas comienza a transformar su imagen urbanística con la construcción del primer parque lineal de la ciudad, una obra que se integra al proceso de regeneración de la emblemática avenida 15 de Agosto, vía cuyo nombre recuerda la fecha de cantonización.

Te puede interesar En Playas exigen la recuperación de la antigua escuela Luis Tinoco Gallardo

Unos 30 obreros trabajan a ritmo acelerado en el parterre central de la avenida, donde se levanta un parque lineal de 150 metros de largo por más de seis metros de ancho, desde la calle Acisclo Garay hasta la avenida Paquisha. El proyecto incluye dos pérgolas, iluminación LED con paneles solares, pantallas gigantes para proyecciones públicas, mobiliario urbano y jardineras.

El alcalde Gabriel Balladares destacó que esta intervención busca renovar la estética del casco comercial y turístico. “Esta obra va a elevar la autoestima de los moradores y visitantes”, señaló.

Concesión pesquera artesanal de Playas se actualiza tras 20 años: esto se propone Leer más

Balladares, quien indicó que el parque estaría terminado a finales de diciembre, ofreció a EXPRESO detallar el monto de la obra, la fecha de inicio y el cronograma de entrega; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no proporcionó la información.

Sin embargo, la obra también genera cuestionamientos. Para Enrique Palma Chenche, experto en planificación turística y gestión patrimonial y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), el uso del concepto de “parque lineal” por parte de funcionarios municipales resulta impreciso y, a su criterio, técnicamente errado.

El especialista sostiene que levantar una estructura sin planificación vial en pleno casco comercial “está mal proyectado”, pues reduce el espacio destinado a la movilidad vehicular y se ejecuta bajo un concepto que no corresponde. Para su análisis, lo que en realidad, lo que se está ejecutando es la regeneración del parterre central, “y eso está bien”, pero insistió en que no debería calificarse como parque lineal.

Reactivación comercial en el centro

El burgomaestre afirmó que el nuevo parque diversificará los espacios de recreación, hasta ahora concentrados en el malecón y el parque infantil. Además, beneficiará directamente a cerca de 50 negocios del sector, entre restaurantes, hoteles y locales de comida rápida. En las calles, los ciudadanos valoran la iniciativa, aunque piden orden. Napoleón Mite añadió que la regeneración debe ir acompañada de control municipal: “El centro es un caos. Hay estacionamientos en todas partes y mercadería en las veredas. Sin orden, el parque no valdrá la pena”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!