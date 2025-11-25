Crimen en La Libertad: Quién era la trabajadora de un bar que fue víctima de sicarios

El asesinato amenazó al guardia del establecimiento para que lo deje entrar y acudió directamente donde la joven

En este sector ocurrió el asesinato de Fiorela Alexandra Peñafiel Flores, de 24 años, quien trabajaba en un bar.

El barrio Abdón Calderón, en el cantón La Libertad, se alteró en la madrugada de este martes 25 de noviembre, cuando una mujer fue asesinada por un sicario en un bar del sector.

Fiorela Alexandra Peñafiel Flores, de 24 años, quien trabajaba atendiendo en un bar del sector, fue atacada por un hombre armado que irrumpió en el establecimiento y le disparó.

El crimen ocurrió ante la mirada atónita de los clientes y volvió a encender las alarmas sobre la inseguridad que golpea a la provincia de Santa Elena.

Peñafiel era conocida entre sus compañeras por su carácter alegre y su deseo de progresar. En redes sociales, amigas y allegadas expresaron su dolor. “¿Por qué te cortaron la vida tan pronto? Tenías tantos sueños, como el de querer ser mamá. Me quedo con tu alegría, la que ponías a la vida a pesar de tantas dificultades”, escribió una de ellas. Los mensajes reflejan una mezcla de indignación y tristeza entre quienes conocieron a la joven.

Según versiones recabadas en el sitio, el agresor llegó al bar cerca de las 02:00. En la entrada sorprendió al guardia de seguridad, quien revisaba a los clientes que ingresaban. El pistolero lo amenazó de muerte si intentaba impedirle el paso.

Una vez dentro, el antisocial caminó de forma directa hacia la mujer y, sin mediar palabra, disparó varias veces. El ataque provocó caos y gritos entre los presentes, mientras algunos se resguardaban detrás de mesas, otros corrían hacia la salida.

En medio de la confusión, el sicario huyó rápidamente. Testigos indicaron que un cómplice lo esperaba en una motocicleta encendida.

“Salieron volando, ambos vestidos de negro y con gorras”, relató un cliente que presenció la escena desde el exterior. La Policía llegó minutos después, pero los atacantes ya habían escapado por las calles del barrio.

La joven mujer, gravemente herida, fue trasladada en una motocicleta hasta el hospital Rafael Serrano López. Sin embargo, al llegar ya no presentaba signos vitales, según confirmaron los médicos de la citada casa de salud.

Su madre contó que la joven había salido de casa a las 17:00 para cumplir su jornada laboral. Dijo que desconocía que su hija tuviera problemas con alguien o que mantuviera alguna relación sentimental que pudiera comprometerla.

La Policía Nacional investiga si el crimen pudiera estar vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada que operan en la zona.

Los agentes solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del local y de viviendas cercanas para reconstruir el recorrido de los atacantes y obtener pistas que permitan identificarlos.

Miedo se mantiene en Chulluype

El asesinato de Peñafiel ocurrió en medio de un ambiente de creciente preocupación ciudadana. En la población de Chulluype, perteneciente al balneario de Ballenita, los moradores también viven días de zozobra tras la muerte de Ronald Balón González, de 35 años, quien fue atacado dentro de su vivienda.

Los residentes han pedido a las autoridades policiales reforzar los patrullajes y mejorar la presencia de uniformados ante la escalada de hechos violentos.

