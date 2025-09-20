Seis detenidos en Santa Elena tras la jornada más sangrienta de 2025 en la Península

Los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana. Entre ellos hay dos menores de edad.

Una guerra por territorio para el microtráfico entre las bandas delictivas Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos sería el motivo de los últimos crímenes que han sembrado el terror en la provincia de Santa Elena. Así lo indicó el coronel de policía Jorge Hadatti Bucheli, jefe provincial del ente uniformado.

El oficial confirmó la aprehensión de seis sujetos -todos ecuatorianos- que estarían relacionados a los crímenes en seguidilla que han ocurrido en la zona peninsular. Dos de los sospechosos son menores de edad.

Según Hadatti, cuatro de los capturados participaron de manera directa en el asesinato de Jair Loor Gómez, ocurrido la tarde del viernes 19 de septiembre, en el barrio Julio Jaramillo, en la ciudad de Santa Elena.

“Cuando intentaban escapar en moto fueron interceptados por personal policial a pocas cuadras de donde habían cometido el hecho. Se les encontró las evidencias del crimen”, manifestó el oficial.

Los otros dos aprehendidos cayeron en un operativo en las vías, cuando llevaban en un bolso cuatro fusiles de alto calibre que, según las investigaciones, habrían sido trasladados desde la provincia de Manabí para cometer asesinatos.

Personal especializado de la Policía trabaja en las pericias balísticas para conocer en cuántos asesinatos se usaron estas armas. Se tiene indicios de que dos de los detenidos habrían participado por lo menos tres crímenes recientes.

Otra línea de investigación a la escalada violenta de crímenes apunta al negocio de los préstamos ilegales (chulco), donde quienes no pagan a tiempo terminan asesinados.

Jornada violenta en Santa Elena

El viernes se convirtió en la jornada más violenta de 2025 en la península. Cinco personas fueron asesinadas al estilo sicariato en diferentes puntos del territorio, en un escenario que refleja la escalada de muertes violentas en esta zona.

Las víctimas fueron:

Génesis Ramírez Marcillo , de 27 años, quien fue acribillada en el barrio 5 de Junio de La Libertad

, de 27 años, quien fue acribillada en el barrio 5 de Junio de La Libertad Jair Loor Gómez , de 20 años, ejecutado mientras circulaba en moto por el barrio Julio Jaramillo de la ciudad de Santa Elena

, de 20 años, ejecutado mientras circulaba en moto por el barrio Julio Jaramillo de la ciudad de Santa Elena Carlos Raúl Tomalá , asesinado dentro de su vivienda, en el barrio Paraíso del cantón La Libertad

, asesinado dentro de su vivienda, en el barrio Paraíso del cantón La Libertad Jandry Abel Tomalá Lara, ejecutado con siete disparos mientras se movilizaba en moto por el sector barrial Vinicio Yagual, en la parroquia Muey.

La jornada cerró con un quinto asesinato, a las 20:00 en la comuna San Pablo, donde sicarios irrumpieron en una barbería y terminaron con la vida de un ciudadano extranjero conocido como Galanti.

Ciudadanía reclama por falta de acciones

“¿Hasta cuándo tantas muertes? No se ve el accionar de las autoridades, solo hay reuniones, pero no se perciben resultados. Ya no se puede salir de casa ni de día ni de noche”, expresó una moradora

“Nunca había ocurrido algo así. ¿Dónde está el accionar de la Gobernación? Están más preocupados por temas políticos que por la seguridad del pueblo. Pobre mi Santa Elena, en lo que hemos caído”, reclamó un habitante de La Libertad.

Las críticas también se dirigen a los tres alcaldes de la provincia. “Cuando pedían el voto, lo primero que ofrecían era seguridad, pero ninguno ha podido cumplir. Hoy estamos abandonados, parece que no tenemos autoridades”, reprochó otro ciudadano.

