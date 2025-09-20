Cinco asesinatos en un solo día desatan el terror en Santa Elena

La provincia vivió el viernes más violento de 2025, con una cadena de crímenes al estilo sicariato

El 19 de septiembre se convirtió en la jornada más violenta del 2025 en la provincia de Santa Elena. Cinco personas fueron asesinadas al estilo sicariato en diferentes puntos del territorio, en un escenario que refleja la escalada sangrienta de la guerra entre bandas criminales que operan en la zona.

Según investigaciones preliminares, esta avalancha de crímenes estaría vinculada a una cadena de venganzas entre grupos delictivos. “Tú me matas, yo te mato”, resumió un agente policial al referirse a la dinámica de ajustes de cuentas que ha cobrado. La disputa se habría agravado tras el asesinato de un familiar cercano a uno de los cabecillas de estas estructuras criminales.

La jornada sangrienta inició a las 06:40 en La Libertad, cuando la joven madre Génesis Ramírez Marcillo, de 27 años, fue acribillada en el barrio 5 de Junio. Regresaba a su casa tras dejar a su hijo en clases, cuando sicarios en moto la interceptaron y le dispararon sin piedad frente a su domicilio.

Horas después, a las 14:00 en Santa Elena, el joven Jair Loor Gómez, de 20 años, fue ejecutado mientras circulaba en moto por el barrio Julio Jaramillo. Los asesinos lo persiguieron y le descargaron una ráfaga de disparos. En su huida, los sicarios chocaron contra un vehículo policial y fueron aprehendidos.

La violencia continuó a las 15h:50 en La Libertad, donde Carlos Raúl Tomalá fue asesinado dentro de su vivienda, en el barrio Paraíso. Los sicarios llegaron, golpearon la puerta y, al abrirles, dispararon en repetidas ocasiones. Una mujer resultó herida en este ataque.

Minutos después, en el barrio Vinicio Yagual de la parroquia Muey (Salinas), Jandry Abel Tomalá Lara fue ejecutado con siete disparos mientras se movilizaba en moto.

La jornada cerró con un quinto asesinato a las 20:00 del mismo 19 de septiembre en la comuna San Pablo, donde sicarios irrumpieron en una barbería y dispararon contra un ciudadano venezolano conocido como ´Galanti´. El extranjero resultó herido, pero falleció camino al hospital Liborio Panchana.

La moto y un arma de fuego constan como evidencia de presuntos sicarios que se accidentaron cuando huían después de un crimen JOFFRE LINO

Reclamos ciudadanos

“¿Hasta cuándo tantas muertes? No se ve el accionar de las autoridades, solo hay reuniones, pero no se perciben resultados. Ya no se puede salir de casa ni de día ni de noche. Es increíble que nadie haya dicho nada, que 24 horas después de todo lo ocurrido, ni una sola autoridad haya dicho nada”, expresó la moradora Glenda Suárez.

“Nunca había ocurrido algo así. ¿Dónde está el accionar de la Gobernación? Están más preocupados por temas políticos que por la seguridad del pueblo. Pobre mi Santa Elena, en lo que hemos caído”, reclamó Félix Sánchez, habitante de La Libertad.

“Por esta inseguridad, los negocios han bajado considerablemente. En las noches la gente ya no sale a restaurantes ni a sitios turísticos. Es una pena que hasta el momento no se pueda detener esta situación”, comentó el poblador Francisco Santos.

Las críticas también se dirigen a los tres alcaldes de la provincia. “Cuando pedían el voto, lo primero que ofrecían era seguridad, pero ninguno ha podido cumplir. Hoy estamos sin autoridades”, reprochó otro ciudadano.

Hasta la publicación de esta nota, ni los alcaldes ni el gobernador se habían referido al tema. Nadie ha convocado tampoco una reunión.

#IMPORTANTE ||



APREHENDIMOS A 6 SUJETOS, ENTRE ELLOS 2 ADOLESCENTES POR TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO TIPO FUSIL, REVÓLVER Y PISTOLA



Mediante intervenciones ejecutadas en #SantaElena aprendimos a 6 ciudadanos de los, entre ellos dos adolecentes, de los cuales 4 pertenecerían al… pic.twitter.com/848BIQBiJg — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 20, 2025

Seis detenidos

Un golpe al crimen organizado asestó la Policía Nacional entre la tarde del viernes y madrugada de este sábado 20 de septiembre en la provincia de Santa Elena: seis personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad, todas vinculadas a los recientes asesinatos al estilo sicariato que mantienen en zozobra a la población.

