Violencia criminal terminó con dos vidas en La Libertad

Las víctimas estaban en locales de comidas cuando fueron sorprendidas por sicarios

La policía investiga dos crímenes ocurridos la noche de este sábado 13 de septiembre en el cantón La Libertad,

La noche de este sábado 13 de septiembre se tiñó de sangre en el cantón La Libertad. Dos hombres fueron asesinados bajo la modalidad de sicariato en distintos locales de comida ubicados en los barrios Eugenio Espejo y Abdón Calderón.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en un restaurante situado en la calle 17 y avenida 21, en el barrio Eugenio Espejo. Allí, Líder Mosquera se disponía a cenar cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque desató el pánico entre los comensales, quienes se lanzaron al suelo para protegerse de las balas. Una persona que se encontraba en el lugar resultó herida. Testigos relataron que los sicarios llegaron en motocicleta y que el copiloto, vestido de negro, descendió del vehículo para disparar a la víctima.

“Se escucharon más de doce disparos”, contó uno de los presentes, quien añadió que la víctima se hallaba acompañada de varios amigos mientras esperaba su comida.

Mientras la Policía levantaba indicios y realizaba peritajes en la primera escena, un segundo ataque estremeció a la ciudad. En un asadero de pollos del barrio Abdón Calderón, otros sicarios irrumpieron en el local y asesinaron a un hombre que, según versiones preliminares, sería familiar de los propietarios del negocio.

“El muchacho quedó muerto sentado en una silla, junto a la mesa donde estaba”, relató un testigo con evidente conmoción. Algunos moradores aseguraron que el fallecido sería hijo de un concejal de La Libertad, aunque hasta el cierre de esta edición el dato no fue confirmado.

El asesinato de dos personas en restaurantes del cantón La Libertad conmociona a los pobladores JOFFRE LINO

Nerviosismo entre los pobladores

Los dos ataques, ocurridos con pocos minutos de diferencia, mantienen en alerta a las autoridades locales. La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda para dar con los responsables, mientras la Dinased abrió las investigaciones para determinar si ambos crímenes guardan relación entre sí.

Los habitantes de La Libertad expresaron su preocupación ante la creciente ola de violencia que golpea al cantón. “Ya no se puede salir tranquilos a cenar a los sitios gastronómicos, se ha perdido la paz en la ciudad”, lamentó un vecino.

