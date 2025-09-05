Amenazas de extorsión obliga a cooperativa 2 de Noviembre a dejar de operar

Desde la tarde del pasado miércoles 3 de septiembre, la cooperativa de transporte ´2 de Noviembre´, que cubre la ruta entre el terminal terrestre de Santa Elena y las localidades de Sinchal, Barcelona y Loma Alta, al norte de la península, suspendió sus actividades.

La medida se tomó luego de que Kléber Baquerizo, chofer de un bus de la citada cooperativa, fuera herido de bala en las inmediaciones de la comuna Loma Alta mientras cumplía su recorrido habitual. El conductor resultó gravemente herido y permanece internado en una casa de salud.

Este no fue el primer atentado contra la empresa. El pasado 31 de agosto, otro bus de la misma cooperativa fue atacado a balazos cerca de la población de Valdivia. En aquella ocasión, los agresores dejaron panfletos amenazantes en los que exigían a los 20 socios de la cooperativa el pago de ´vacunas´ para permitirles trabajar.

Ante estas amenazas, algunos propietarios de buses, en su mayoría residentes en la comuna Sinchal, han optado por abandonar sus viviendas, debido a la presencia de sujetos armados que rondan en motocicletas por la zona. “Está muy peligroso por aquí. Todos estamos preocupados, pero nadie quiere denunciar por temor a represalias de los malandros”, expresó con temor un habitante de Sinchal.

En la terminal terrestre Sumpa, la boletería de la cooperativa permanece cerrada y se desconoce cuándo se restablecerá el servicio. Los usuarios han tenido que buscar alternativas para movilizarse. “Viajo hasta Valdivia en los buses que van hacia Manglaralto y de allí debo tomar un taxi para llegar a mi comuna, Barcelona”, relató José Orrala.

La suspensión también afecta la economía de las familias, pues el costo del pasaje se incrementó. “Normalmente pago $1,50, pero ahora con el trasbordo debo gastar al menos dos dólares más por el taxi. Quienes trabajamos en Santa Elena o en localidades de la Ruta del Spondylus no tenemos otra opción que viajar”, comentó Glenda Pozo, otra moradora.

Desde que se produjo la paralización por las amenazas de extorsión, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan operativos en la ruta que cubre la cooperativa 2 de Noviembre. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de aprehensiones.

En Sinchal, los pobladores aseguran que en horas de la noche aparecen sujetos extraños en moto, portando armas de fuego. “Cuando se van los policías y militares después de los operativos, allí salen los pillos. Deben tener informantes en la zona”, señaló con preocupación un comunero.

Uno de los buses de la Cooperativa 2 de Noviembre fue baleado el pasado 31 de agosto cuando cubria su ruta JOFFRE LINO

Clases virtuales.

La Dirección Distrital de Educación de Santa Elena informó que las clases presenciales en las unidades educativas de dichas localidades quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, debido a la dificultad de los maestros para llegar a sus lugares de trabajo ante la falta de transporte público. Las clases durante estos días son virtuales.

