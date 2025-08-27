Crimen en La Libertad: Se busca a asesinos del director de clínica de rehabilitación

Se investiga si la víctima, que se movilizaba en silla de ruedas, era extorsionada

La policía de Santa Elena ha intensificado la investigación para dar con los responsables del asesinato de Eder Vicente Heredia Lindao, director de una clínica de rehabilitación para personas con adicciones a alcohol y drogas, ubicada en el barrio General Enríquez, del cantón La Libertad.

RELACIONADAS En La Libertad asesinaron a un hombre tras fingir un encuentro de motociclistas

El crimen ocurrió este martes 26 de agosto de 2025 y generó conmoción entre los vecinos y la comunidad local, debido a que los agresores no dudaron en disparar contra Heredia, quien se movilizaba en silla de ruedas porque tenía movilidad reducida.

Los peritos recolectaron evidencias y revisaron las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho para dar con los responsables.

Se conoció que el crimen fue perpetrado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta. Una de las hipótesis es que se trató de un delito vinculado a la extorsión.

Tras el peritaje policial en la escena del crimen, el intendente de Policía, Ángel Rubio, procedió a la clausura de la clínica.

El funcionario indicó que el establecimiento no contaba con los permisos de funcionamiento requeridos.

Los internos que se encontraban en el lugar fueron entregados a sus familiares mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Fue asesinado mientras atendía a internos

Víctima mortal de sicariato en Universidad de Santa Elena fue despedida con nostalgia Leer más

Amigos y conocidos comentaron que hace algunos años tuvo un percance de salud por el que se movilizaba en silla de ruedas.

Fundó la clínica con el objetivo de brindar orientación y terapias a jóvenes que enfrentan problemas de alcoholismo y drogadicción, promoviendo un camino de recuperación y superación personal.

“Hace varios años sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo y desde entonces no recuperó la movilidad de las piernas”, relató consternado un allegado.

Según testigos, fue justo cuando Heredia Lindao realizaba las terapias que los sicarios ingresaron y le dispararon.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí