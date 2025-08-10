En La Libertad asesinaron a un hombre tras fingir un encuentro de motociclistas

La víctima, conocida como Javico, no tenía antecedentes penales ni estaba vinculado a procesos judiciales

Conmoción e indignación generó el asesinato de Ronny Javier Checa de la Cruz, de 30 años, en el barrio 7 de Septiembre, en La Libertad.

El asesinato de Ronny Javier Checa de la Cruz, de 30 años, conocido entre amigos y familiares como Javico, sacudió la tranquilidad del barrio 7 de Septiembre, en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.

El crimen, cometido en la noche del sábado 9 de agosto de 2025, tuvo un tinte inusual y escalofriante: sus autores llegaron simulando una reunión de motociclistas o también llamada ´rodada.

Según testigos, más de una docena de motos, cada una con dos ocupantes vestidos de negro, se estacionaron alrededor de la vivienda donde se encontraba la víctima.

El rugir de los motores creó una atmósfera de tensión. En medio del estruendo, varios sujetos armados descendieron y se dirigieron directamente hacia el interior del inmueble.

“El ruido de las motos tapó el sonido de los disparos. Solo cuando se fueron nos dimos cuenta de que habían venido a matar a Javico”, relató un vecino que pidió no revelar su nombre por miedo a represalias.

De acuerdo con los registros policiales, Checa de la Cruz no tenía antecedentes penales ni estaba vinculado a procesos judiciales.

En su comunidad era visto como un hombre tranquilo y trabajador, lo que incrementa la sorpresa y el desconcierto por la manera en que fue asesinado.

Dentro de la vivienda, al momento del ataque, había otras personas, pero ninguna resultó herida. Esto hace presumir a los investigadores que el ataque fue dirigido exclusivamente contra ´Javico.

La Policía Nacional acordonó la escena, mientras peritos de Criminalística recogían indicios balísticos y revisaban cámaras de seguridad cercanas para trazar la ruta de escape de los atacantes.

Según algunos testigos, pocas cuadras más adelante, los motociclistas se dispersaron en distintas direcciones para evitar ser seguidos.

Indignación y miedo en el barrio 7 de Septiembre

El barrio se encuentra conmocionado por el hecho. En voz baja, los vecinos comentaban y pedían que el crimen no quede impune.

Nadie quiso dar su nombre, pero todos coincidieron en un mismo sentimiento: miedo e indignación.

“Hasta cuándo tanta maldad. Ya estamos cansados de que en la provincia asesinen a personas como si nada”, expresó con voz entrecortada una mujer mientras observaba el acordonamiento policial.

Este nuevo crimen se suma a la creciente lista de muertes violentas que, en los últimos meses, han golpeado a la provincia de Santa Elena, aumentando la percepción de inseguridad entre sus habitantes.

