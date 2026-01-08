Metrofraternidad cerró 2025 con más de 3.100 atenciones médicas infantiles

La prevención y la detección temprana fueron claves en los programas de salud infantil impulsados durante el año

Con más de 3.100 atenciones médicas especializadas, 180 cirugías de alta complejidad y el acompañamiento a más de 1.500 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la Fundación Metrofraternidad cerró el 2025 consolidando su labor en favor de la salud infantil en el Ecuador. El trabajo estuvo dirigido a pacientes sin acceso a seguro médico y con diagnósticos que requerían atención especializada oportuna, una brecha que para muchas familias resulta insuperable.

¿Cuál fue el impacto de la fundación en las emergencias?

El impacto de esta labor se sostuvo en tres ejes principales: Prevención de Ceguera Infantil, Cirugías de Alta Complejidad y Brigadas Médicas, programas que permitieron no solo atender casos urgentes, sino también fortalecer procesos de detección temprana y seguimiento médico integral. Para cientos de hogares, este acompañamiento representó una vía segura para acceder a tratamientos que, de otro modo, quedarían fuera de su alcance.

Uno de los casos que marcó el año fue el de Alix, una niña que llegó a la fundación con apenas un mes de vida y un diagnóstico crítico: un tumor en el tórax que comprometía su pulmón y su corazón. Sin recursos económicos ni seguro médico, su familia encontró en Metrofraternidad el respaldo necesario para iniciar un tratamiento inmediato. Gracias al trabajo conjunto con el Hospital Metropolitano, Alix fue sometida a una cirugía de alta complejidad el 18 de enero de 2025 y, apenas ocho días después, recibió el alta médica. Hoy, su evolución le permite crecer con una perspectiva de vida plena.

Brigadas médicas que llegaron a sectores vulnerables

Durante el 2025, la fundación también desplegó cinco brigadas pediátricas y oftalmológicas, que atendieron a cerca de 500 niños, mientras que más de 120 médicos voluntarios aportaron su experiencia para brindar atención especializada a pacientes con enfermedades complejas. Este esfuerzo colectivo permitió ampliar la cobertura y llegar a comunidades donde el acceso a especialistas es limitado o inexistente.

“Cada atención médica representa una historia y una familia que confía en nosotros. Gracias al trabajo conjunto con médicos voluntarios, aliados y donantes, logramos brindar atención, prevención y tratamiento a más de 1.500 niños y niñas, reafirmando nuestro compromiso con la salud infantil en el Ecuador”, señaló Patricia Solano, administradora general de la fundación.

Metrofraternidad en el 2026

De cara al 2026, Metrofraternidad se ha propuesto superar las 240 cirugías de alta complejidad, fortalecer sus programas preventivos y ampliar sus fases de atención médica en comunidades con acceso limitado a especialistas, con el objetivo de seguir reduciendo las brechas en salud infantil.

