PSG vs. Marsella EN VIVO: dónde ver a Willian Pacho en final de Supercopa de Francia

El defensa ecuatoriano Willian Pacho busca un nuevo título con el PSG. Enfrenta al Marsella por la Supercopa de Francia

El PSG busca sumar un título más y consolidar su dominio en el fútbol francés.

Paris Saint-Germain, que tiene al defensa ecuatoriano Willian Pacho como una de sus figuras, se enfrenta este jueves 8 de enero, desde las 13:00 (de Ecuador) al Marsella, en la final de la Supercopa de Francia.

El estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait será el escenario donde el PSG, dirigido por Luis Enrique, quien contará con su plantel principal que tiene al zaguero tricolor como uno de sus bastiones, buscará sumar un nuevo título.

Pacho lleva ganado con los parisinos la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, y espera sumar una nueva estrella en su exitoso ciclo en el PSG.

"Lo más importante para seguir ganando es disfrutar. Cuando veo, en cada entrenamiento, que los jugadores disfrutan, tienen hambre y ganas de jugar al fútbol, eso es lo más importante. Después, puede haber altibajos en una temporada", afirmó Luis Enrique.

Además a su homólogo, el italiano Roberto De Zerbi, del que valoró su mentalidad. "Le gusta atacar, ataca todo el tiempo, y me gustan los entrenadores a los que les gusta hacer eso. Lo que nosotros queremos es dominar el partido, tener el balón y presionar lo más rápido posible para recuperarlo", destacó.

Los datos claves del partido

Fecha: Jueves 8 de enero de 2026

Hora: 13:00 (de Ecuador)

Estadio: Jaber Al-Ahmad de Kuwait

Transmite: ESPN y Disney+

