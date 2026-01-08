Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

despertador-de-primer-plano-sobre-un-fondo-de-alimentos-borroso
Tu guía para empezar con éxito este eneroFREEPIK

Ayuno intermitente 16/8: guía para principiantes que buscan bajar de peso en enero

Antes de comenzar, consulta con un profesional de la salud, sobre todo si tienes condiciones preexistentes o estás embarazada

Enero es, por excelencia, el mes de los nuevos comienzos. Tras los excesos de las festividades, muchos buscan una estrategia efectiva y sostenible para recuperar la vitalidad y perder peso. El ayuno intermitente 16/8 se ha consolidado como una de las herramientas más populares y respaldadas por muchos influencers para lograrlo, no como una "dieta milagro", sino como un cambio de estilo de vida.

RELACIONADAS

El ayuno intermitente 16/8 es una forma poderosa de retomar el control sobre tu salud y tu cuerpo antes de que comience la temporada playera y quieras lucirte bajo el sol. Al simplificar tu rutina de comidas, no solo facilitas la pérdida de peso, sino que también ganas claridad mental y energía para afrontar el resto del año.

El ayuno intermitente no dicta qué debes comer, sino cuándo debes hacerlo. El protocolo 16/8 consiste en

  • Ayuno (16 horas): Un periodo donde solo se permiten bebidas sin calorías (agua, café solo o té).
  • Ventana de alimentación (8 horas): El tiempo donde consumes todas tus comidas del día.

Por ejemplo, si terminas de cenar a las 20:00, tu primera comida del día siguiente sería a las 12:00 del mediodía. Es, esencialmente, saltarse el desayuno tradicional o adelantar la cena de forma estratégica.

tiro-medio-anciana-escuchando-musica

Esta actividad realizada a diario podría proteger tu cerebro del deterioro cognitivo

Leer más

¿Por qué funciona para bajar de peso?

El éxito de este método en enero radica en tres pilares fundamentales:

Déficit calórico natural: Al limitar las horas de ingesta, es más probable que reduzcas el consumo total de calorías sin sentir una restricción extrema.

Optimización de la insulina: Al pasar 16 horas sin comer, los niveles de insulina bajan drásticamente. Esto facilita que el cuerpo acceda a las reservas de grasa para utilizarlas como energía.

Autofagia: Un proceso de "limpieza celular" que se activa durante el ayuno, ayudando a regenerar tejidos y mejorar la salud metabólica.

Guía paso a paso para principiantes

Si estás listo para empezar hoy mismo, sigue estos consejos para que la transición sea sencilla:

Elige tu horario ideal: Ajusta la ventana de 8 horas a tu ritmo de vida. Las opciones más comunes son:

  • De 12:00 a 20:00: Ideal para quienes prefieren almorzar y cenar en familia.
  • De 10:00 a 18:00: Perfecto si te gusta desayunar pero prefieres una cena muy ligera o temprana.

Mantente hidratado: Durante las 16 horas de ayuno, el hambre suele ser momentánea. Beber agua, infusiones o café negro (sin azúcar ni leche) ayuda a suprimir el apetito y mantiene el metabolismo activo.

Calidad sobre cantidad: Aunque tienes 8 horas para comer, esto no es una "licencia para el exceso". Para perder peso en enero, prioriza:

  • Proteínas magras: Pollo, pescado, huevos o legumbres.
  • Grasas saludables: Aguacate, frutos secos y aceite de oliva.
  • Fibras: Muchas verduras y granos integrales para mantener la saciedad.

Escucha a tu cuerpo: Es normal sentir un poco de fatiga o irritabilidad los primeros 3 a 5 días mientras tu cuerpo se adapta. Sin embargo, si sientes mareos extremos, es mejor romper el ayuno y reajustar los tiempos gradualmente (empezando por un 12/12 o 14/10).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Taxista es hallado sin vida en su auto en Quito; su pareja es la principal sospechosa

  2. El Gobierno usará la infraestructura que dejaron sin avance Progen y ATM

  3. Regularización de rejas en Guayaquil: ¿Hasta cuándo es el plazo permitido?

  4. PSG vs. Marsella EN VIVO: dónde ver a Willian Pacho en final de Supercopa de Francia

  5. PSG vs Olympique Marsella: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO Supercopa Francia

LO MÁS VISTO

  1. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

  2. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  3. Isla Mocolí: Ataque armado deja tres personas fallecidas

  4. Crisis eléctrica: hidroeléctrica Sopladora apaga dos turbinas por fallas

  5. ¿Quién era Stalin Rolando Olivero, "objetivo de alto valor" asesinado en Isla Mocolí?

Te recomendamos