El PSG del ecuatoriano Willian Pacho enfrenta a Olympique Marsella en la final de la Supercopa francesa 2026

Paris Saint-Germain (PSG) del ecuatoriano Willian Pacho buscará conquistar su primer título del 2026 cuando enfrente al Olympique Marsella en la final de la Supercopa de Francia 2026.

El esperado encuentro se disputará este jueves 8 de enero de 2026, desde las 13:00 (hora de Ecuador), en el estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait.

Luis Enrique apuesta por su tridente ofensivo

PSG, dirigido por Luis Enrique, llegará con sus principales figuras ofensivas: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes conforman un tridente de alto impacto en ataque.

Willian Pacho es considerado el mejor defensor de la actualidad. Archivo

En defensa, todas las miradas estarán puestas en Pacho, quien será titular y hará dupla con el capitán Marquinhos.

El zaguero ecuatoriano se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del PSG gracias a su solidez, lectura de juego y salida limpia desde el fondo, cualidades que serán claves ante un rival de jerarquía como Marsella.

Las bajas del PSG para la final de la Supercopa

No obstante, el conjunto parisino tendrá bajas importantes: Lee Kang-in y el arquero Matvey Safonov no estarán disponibles debido a lesiones.

El once titular de PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Marsella llega con figuras y ambición de título

Por su parte, Olympique Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, también llega con un plantel competitivo y ambición de título. El ataque estará liderado por Pierre-Emerick Aubameyang, acompañado por Mason Greenwood e Igor Paixao.

Marsella, sin embargo, no podrá contar con Arthur Vermeeren ni Bilal Nadir, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas.

Alineación de Olympique Marsella: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Medina, Weah; Emerson, Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Paixao y Aubameyang.

Dónde ver en vivo la Supercopa francesa 2026 en Ecuador

En Ecuador, la final de la Supercopa francesa 2026 se podrá ver EN VIVO a través de ESPN 2 y la plataforma digital Disney+, en un duelo que promete emociones, estrellas y un posible nuevo título para el defensor ecuatoriano Willian Pacho.

