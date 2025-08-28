Dolor en Santa Elena por fallecimiento de jueza tras ataque armado ocurrido en enero

María Belén Cherres Molina fue interceptada en el barrio 10 de Agosto, en el cantón La Libertad

La jueza María Belén Cherres Molina fue baleada, en enero del 2025, cuando se trasladaba en su vehículo.

La jueza María Belén Cherres Molina falleció este jueves 28 de agosto de 2025 en una casa de salud de Guayaquil, donde permanecía internada desde el pasado 17 de enero, cuando fue víctima de un ataque armado en el barrio 10 de Agosto, del cantón La Libertad.

Cherres Molina se desempeñaba como jueza de primer nivel en la Unidad Penal de La Libertad. Quienes la conocieron la recuerdan como una profesional íntegra y dedicada a la administración de justicia.

El día del atentado, la magistrada salió a bordo de su vehículo negro, durante la hora de almuerzo. En el trayecto, dos sujetos en motocicleta la interceptaron y dispararon contra ella. La jueza recibió ocho impactos de bala.

De acuerdo a testigos, el ataque se produjo cuando Cherres iba por un reductor de velocidad, momento en que los atacantes aprovecharon para acercarse por el lado del conductor y abrir fuego.

Gravemente herida, fue trasladada en helicóptero a Guayaquil, donde permaneció hospitalizada.

“No logró recuperarse a pesar de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida. Luchó mucho por sobrevivir”, expresó consternado un jurisconsulto de La Libertad.

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena comunicó el sensible fallecimiento a través de sus redes oficiales y expresó sus condolencias a los familiares.

“Querida compañera y amiga, jueza de primer nivel, descansa en paz. Extendemos nuestra solidaridad por esta irreparable pérdida”, señaló la institución.

Ante el sensible fallecimiento de la jueza María Belén Chérrez Molina, nuestra querida compañera y amiga, la Dirección Provincial de @StaElenaCj expresa nuestras sinceras condolencias a sus familiares, en especial a su esposo Blasco Álvarez y a su hijo. pic.twitter.com/oMAbrevYgX — StaElenaCJ (@StaElenaCJ) August 28, 2025

Diversas entidades, entre ellas Lalitran EP, la Alcaldía de La Libertad y el Colegio de Abogados de la Península, publicaron acuerdos y mensajes lamentando la muerte de la magistrada.

Quiénes están detenidos por el crimen de la jueza

Dos días después del atentado, la Policía informó sobre la captura de cuatro implicados en el hecho. Tres de ellos fueron sorprendidos mientras se movilizaban en motocicleta por las calles de La Libertad.

En la vivienda de uno de los detenidos se halló el arma utilizada, mientras que la motocicleta empleada en el ataque fue recuperada en una comuna de la parroquia Colonche, donde había sido vendida.

