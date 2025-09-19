Expreso
En la ciudad de Santa Elena un hombre que se transportaba en una moto fue asesinado a disparos en el barrio Julio Jaramillo
Santa Elena: Tres hombres fueron asesinados la tarde de este viernes

Los hechos ocurrieron en: barrio Julio Jaramillo de la capital provincial, en La Libertad y la parroquia Muey

El eco de las balas volvió a estremecer a la provincia de Santa Elena. En menos de tres horas, tres hombres fueron asesinados en diferentes cantones, desatando una ola de miedo entre la población que observa cómo la violencia se abre paso sin freno en la Península.

El primer hecho ocurrió pasadas las 14:00 en el barrio Julio Jaramillo, de la capital provincial. Jair Loor, un motociclista que intentaba huir de sus atacantes, fue alcanzado por varios proyectiles en plena vía. Su cuerpo quedó tendido sobre la calzada, mientras vecinos aterrados se refugiaban en sus casas al escuchar las detonaciones.

“Se escucharon más de cinco disparos, fue aterrador”, narró un morador que prefirió no identificarse por temor a represalias. Para el habitante, lo que parecía una tarde tranquila se convirtió en un escenario de horror.

A dos cuadras del cadáver de Loor se encontró una motocicleta roja volcada, un revólver abandonado, una gorra y un par de zapatillas. Según testigos, esos objetos pertenecían a los presuntos sicarios

Agentes de la Policía que patrullaban de civil por el sector en una camioneta interceptaron a los sospechosos. La persecución terminó con un violento choque que lanzó a los tres hombres al pavimento.

“Ya no tuvieron escapatoria”, dijo otro testigo. El operativo culminó con la aprehensión de los presuntos implicados, quienes fueron esposados y trasladados al Centro de Detención Provisional bajo fuertes medidas de seguridad.

Las investigaciones de la policía por los tres crímenes ocurridos la tarde de este viernes
Crimen en La Libertad

Cuando aún no se apagaba la conmoción en Santa Elena, otro hecho sangriento volvió a sacudir la provincia. Pasadas las 15:50, en el barrio Paraíso del cantón La Libertad, hombres armados ingresaron a una vivienda y atacaron al ciudadano Carlos Del Pezo mientras descansaba en un mueble de la sala.

Los disparos fueron certeros y letales: el hombre recibió varios impactos en la cabeza que le arrebataron la vida de manera instantánea. Vecinos relataron que escucharon al menos seis detonaciones, pero por temor no se atrevieron a salir de inmediato.

En Muey

Minutos después del asesinato de Carlos Del Pezo, otro hecho criminal volvió a alarmar a los peninsulares. En esta ocasión, la violencia se registró en el barrio Vinicio Yagual de la parroquia Muey, donde un hombre que se desplazaba en una motocicleta fue acribillado

