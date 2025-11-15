Playas prepara nueva ordenanza para rescatar a Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Playas socializa ante la ciudadanía un proyecto de ordenanza que busca modernizar su estructura

La ordenanza busca mejorar la situación de los Bomberos de Playas.

Tras más de una década de retrasos, deudas acumuladas y una estructura institucional estancada, el Cuerpo de Bomberos de Playas dio el primer paso para intentar corregir un problema que, según sus autoridades, ha sido arrastrado por administraciones municipales sucesivas: la falta de recursos oportunos para operar.

La institución inició la socialización de un proyecto de ordenanza que busca modernizar su modelo de gestión, ordenar el sistema de recaudación y, sobre todo, garantizar que la contribución predial —que por ley les corresponde— llegue sin los retrasos que han afectado directamente la capacidad operativa del personal bomberil.

La comandante Carmen Panchana Vera, quien lidera la propuesta, fue clara en su exposición: la ordenanza no implica nuevos cobros, sino que corrige un vacío administrativo que por años mantuvo al Cuerpo de Bomberos dependiendo de trámites municipales lentos, burocráticos y, en ocasiones, sin justificación técnica. Para evitar esos cuellos de botella, el GAD Municipal habilitará una ventanilla exclusiva para el cobro directo.

Una deuda arrastrada por años

Entre los puntos más sensibles revelados durante la socialización está la deuda histórica del municipio con la institución.

Según Panchana, por más de 10 años el GAD Municipal ha registrado retrasos en la devolución del aporte del 1xmil, un recurso básico para la operación bomberil.

La administración actual mantiene un convenio por 186.000 dólares, que deberá ser pagado hasta diciembre de 2025. Pero esa cifra es solo una parte del problema.

En diciembre se firmará un nuevo acuerdo que cubrirá obligaciones que las administraciones anteriores dejaron pendientes: 433.086,22 dólares, correspondientes a los años 2019, 2020, 2021, 2022, enero–mayo de 2023 y enero–julio de 2025.

Todo está respaldado por documentación oficial del propio municipio.

Una estructura institucional que quedó atrás

Además del desorden financiero, la comandante señaló otro punto crítico: la necesidad de modernizar la estructura interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos. La falta de una normativa clara permitió, durante años, designaciones poco transparentes o basadas en criterios que no obedecían a la profesionalización bomberil.

La nueva ordenanza busca corregir ese vacío y establece que solo los bomberos de carrera podrán acceder a jefaturas. “Este proyecto nos permite cerrar un capítulo que generó demasiados inconvenientes y conflictos internos”, afirmó.

Los bomberos de Playas han sufrido varias dificultades. NESTOR MENDOZA

Un cuartel con más de 70 años y equipamiento insuficiente

Las consecuencias de la falta de recursos son visibles: un cuartel que supera los 70 años de antigüedad, equipos que requieren renovación urgente y destacamentos en Data de Villamil y Engabao que no cuentan con la capacidad operativa adecuada.

Con los fondos recuperados, la institución planea construir un nuevo cuartel, adquirir una motobomba adicional y repotenciar los destacamentos rurales. “Con la recaudación directa podremos por fin ejecutar proyectos postergados por años”, recalcó Panchana.

La ordenanza, que actualmente se revisa en instancias técnicas del GAD Municipal, está prevista para debate y aprobación en enero de 2026.

