Funcionario del Municipio de Playas muere en accidente de tránsito

Suceso. Los ciudadanos denuncian que los accidentes son frecuentes en esta vía.

Un nuevo accidente de tránsito volvió a enlutar al cantón Playas la noche del viernes 7 de noviembre. El siniestro ocurrió en la vía urbana de salida hacia Guayaquil, a la altura del barrio Guayaquil, y dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida.

La víctima fue identificada como Juan Timoteo España Estació quien se desempeñaba como inspector de Turismo del Municipio de Playas. Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cerca de las 21:00, cuando España y su acompañante se movilizaban en una motocicleta y, por causas aún en investigación, impactaron violentamente.

Testigos del hecho ofrecen versiones contrapuestas: algunos aseguran que la motocicleta fue embestida por otro vehículo, mientras que otros sostienen que el conductor perdió el control y chocó contra un poste. Lo cierto es que España no llevaba casco protector y murió instantáneamente debido a las graves lesiones en la cabeza. Su acompañante fue trasladada al hospital básico de Playas, donde permanece en estado crítico.

Denuncian problemas en la zona de accidente

Vecinos del sector lamentaron el accidente y coincidieron en que no es un hecho aislado. Denuncian que en ese tramo, donde el tráfico vehicular es intenso, los choques son recurrentes debido al exceso de velocidad y a la falta de control policial, pese a la cercanía del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

“Aquí chocan casi todos los fines de semana. Nadie respeta los límites de velocidad y la CTE rara vez hace operativos”, expresó un morador de la zona, que prefirió no identificarse.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Playas expresó sus condolencias a la familia del funcionario fallecido y destacó su trayectoria en la institución, donde laboraba desde el año 2014.

Compañeros de trabajo informaron que la víctima deja cuatro hijos en la orfandad y que el municipio atraviesa retrasos en el pago de sueldos, situación que ha dificultado a la familia cubrir los gastos del sepelio. “Nos estamos organizando entre compañeros para ayudar. La familia no tiene recursos”, señalaron.

El sepelio de España se realizará el lunes 10 de noviembre. Mientras tanto, la comunidad exige a las autoridades de tránsito mayor control y prevención en una vía que se ha convertido en escenario frecuente de tragedias.

