Tiroteo en el malecón de Playas deja dos muertos y un herido

El feriado que llenó de turistas las playas del cantón Villamil Playas terminó en tragedia. Dos hombres murieron y uno resultó herido tras un violento ataque con arma de fuego ocurrido la madrugada del martes 4 de noviembre, en plena zona del malecón, a la altura del sector conocido como El Esterillo.

A las 04:45, la tranquilidad de la avenida Jambelí fue interrumpida por una ráfaga de disparos que dejó dos personas muertas y una herida.

Según el parte policial, una llamada al ECU-911 alertó sobre las detonaciones en el sector del malecón. Cuando los uniformados llegaron, encontraron cuerpos tendidos y personas corriendo despavoridas. “Escuchamos varios disparos y gritos que decían: ‘¡Mátalo, mátalo!’”, relató una mujer que se encontraba con su familia en una carpa cercana.

Su pareja, identificada como Luis Eduardo Soriano Rosales, de 32 años, salió a ver lo que ocurría y recibió dos impactos de bala. Logró sobrevivir y fue trasladado al hospital básico de Playas, donde el médico de turno confirmó heridas de entrada y salida en el hombro izquierdo. Su estado fue reportado como estable. Soriano registra antecedentes por tenencia y posesión de sustancias ilícitas en 2014.

Una tercera víctima hallada sin signos vitales

A pocos metros, los agentes hallaron a una persona sin documentos, tendida boca abajo sobre la calzada, con varios impactos de bala. Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada.

Mientras la Policía realizaba el procedimiento, se reportó una tercera víctima, hallada sin signos vitales cerca del área. Se trataba de D.Q.C.B., de 74 años, guardia de seguridad que laboraba en los restaurantes del sector. No presentaba antecedentes penales.

Las escenas fueron acordonadas mientras peritos de Criminalística recogían los indicios balísticos. La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas del ataque y la identidad de los responsables.

El violento suceso empañó el feriado de los Difuntos y de la Independencia de Cuenca, que había sido calificado como exitoso por las autoridades turísticas locales.

