Nigeria
Nigeria busca la clasificación a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2025.Internet

Dónde ver EN VIVO, alineaciones y detalles de Nigeria vs Túnez por Copa Africana 2025

Ambas selecciones llegan tras ganar en su debut y buscan asegurar su boleto a los octavos de final

Nigeria y Túnez protagonizan uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Africana de Naciones 2025, en un partido que puede definir de manera anticipada a uno de los clasificados a los octavos de final.  

Ambas selecciones llegan con confianza tras ganar en su debut y saben que una nueva victoria las dejaría con el boleto casi asegurado a la siguiente ronda.

El encuentro entre Nigeria vs Túnez se disputará este sábado 27 de diciembre de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Fez, de Fez.

Nigeria, Copa Africana de Naciones
Nigeria busca su segunda victoria consecutiva en el Grupo C de la Copa Africana de Naciones.Cortesía

Nigeria llega con confianza tras vencer a Tanzania

Nigeria, dirigida por Hedi Taboubi, ocupa el segundo lugar del Grupo C con 3 puntos, luego de imponerse por 2-1 a Tanzania en la primera jornada. Las Súper Águilas mostraron solidez ofensiva y carácter en su estreno.  

Para este compromiso clave, el técnico apostará por todo su poder ofensivo con nombres de peso internacional como Victor Osimhen, Ademola Lookman y Adams.

La alineación de Nigeria: Nwabali; Osayi, Ajayi, Bassey, Sanusi; Chukwueze, Ndidi, Iwobi; Lookman, Adams y Osimhen.

Túnez, líder del grupo, quiere asegurar su clasificación

En la otra vereda aparece Túnez, que llega como líder del grupo, tras una victoria 3-1 ante Uganda en su debut. El equipo dirigido por Hammadi Daou dejó una imagen sólida, con buen equilibrio entre defensa y ataque, y buscará dar el golpe definitivo.

La alineación de Túnez: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Skhiri, Mejbri; Achouri, Saad y Mastouri.

Dónde ver EN VIVO el Nigeria vs Túnez en Sudamérica

Para los aficionados de Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido Nigeria vs Túnez se podrá seguir EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

