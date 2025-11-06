Expreso
cadáver abandonado en la vía Playas - El Morro
El cadáver fue hallado en un sector comprendido entre el primer y el segundo puente de la vía Playas - El Morro.EXPRESO

Temor en la vía Playas - El Morro por hallazgo de cadáver: quién era la víctima

La madre del asesinado llegó al lugar tras enterarse del hallazgo en redes sociales y lo identificó por sus tatuajes

  • Redacción EXPRESO

El miedo se apoderó de los conductores que, la tarde de este miércoles 5 de noviembre, circulaban por la vía entre el cantón General Villamil Playas y la parroquia El Morro, de Guayaquil. 

En plena carretera, entre el primer y segundo puente, yacía un cuerpo desmembrado dentro de un saco de yute. A un costado, otro bulto y una gorra negra completaba la escena de horror.

Quienes pasaban en vehículos y buses no podían creer lo que veían. Algunos afirmaban que minutos antes habían transitado por el mismo tramo sin notar nada extraño. Pero ahora, el silencio del camino se mezclaba con el murmullo de los curiosos y el sonido de las sirenas que se aproximaban.

Según el informe policial, una alerta del sistema de emergencias ECU 911 movilizó a agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), de la Zona 5, hacia el lugar. 

Al llegar, confirmaron la presencia de un cadáver de sexo masculino, decapitado, desmembrado y con las extremidades atadas. Durante el levantamiento, los uniformados realizaron un barrido por el sector, pero no hallaron la cabeza de la víctima, lo que aumentó la consternación entre los presentes.

Su madre lo identificó: era conductor de tricimoto

Horas después, una mujer llegó al sitio y, entre lágrimas, reconoció a su hijo por los tatuajes en los brazos. 

Contó que el joven se dedicaba a trabajar como conductor de una tricimoto en Playas y que no había regresado a almorzar como de costumbre. Preocupada, salió a buscarlo, sin imaginar el trágico desenlace.

“Por las redes sociales me enteré que habían encontrado un cuerpo en la vía a El Morro… cuando llegué supe que era él”, dijo desconsolada.

La Policía mantiene las investigaciones para identificar a los responsables de este crimen y determinar dónde fue asesinado el joven antes de ser arrojado en la carretera.

El hallazgo ha estremecido a la comunidad de Playas, donde el miedo y la indignación crecen ante la violencia que han tomado sus caminos.

